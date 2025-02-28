Дороги Украины и США расходятся: что дальше

Президент США Дональд Трамп общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, как сильный общается с более слабым визави, считает политический эксперт Павел Вернивский.

Трамп поссорился с Зеленским. Фото из открытых источников

"Буду чуть-чуть не в тренде, потому что настроение не очень. Трамп, конечно, очень неприятный человек, но подобная манера общения между сильными и слабыми является нормой в современном мире. И если быть объективным, то я более чем убежден, что если бы человек с более низким статусом также общался с Зеленским, то там бы тоже был разговор короткий. Ибо для сильного не важно, кто прав. Также я сомневаюсь, что в команде Зеленского есть человек, который сможет отстаивать собственную точку зрения и сказать правду в лицо", — подчеркнул Павел Вернивский.

С другой стороны, отметил он, США помогали Украине "не за красивые глаза, а потому что мы действительно являемся важной страной".

"Если Путин захватит Украину, то присоединение других европейских стран станет только вопросом времени. А дальше привет "новая империя зла". Другой вопрос, понимает ли до конца это сам Трамп и есть ли в его команде люди, которые понимают это", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.