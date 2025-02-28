Дороги Украины и США расходятся: что дальше

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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, как сильный общается с более слабым визави, считает политический эксперт Павел Вернивский.
Трамп поссорился с Зеленским. Фото из открытых источников
С другой стороны, отметил он, США помогали Украине "не за красивые глаза, а потому что мы действительно являемся важной страной".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.
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