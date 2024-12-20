Досрочные выборы в Германии: Маск публично сказал, какая партия сможет спасти страну

Американский бизнесмен Илон Маск, который вступит в должность внешнего советника в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, назвал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) "спасителем страны". Об этом сообщает Reuters.

Илон Маск (фото из открытых источников)

АдН известна своими пророссийскими и антиукраинскими взглядами. Как отмечается, партия занимает второе место в социологических опросах и может стать серьезным препятствием для формирования парламентского большинства в Германии. Впрочем, ведущие политические силы страны, включая правоцентристов и левоцентристов, отказываются категорически сотрудничать с АдН на национальном уровне.

По данным Reuters, Германия готовится к досрочным парламентским выборам, которые назначены на 23 февраля. Это решение было принято после распада коалиционного правительства, возглавляемого канцлером Олафом Шольцом.

Маск в социальной сети X написал: "Только АдН может спасти Германию". Он также ранее выражал поддержку другим антииммиграционным партиям в Европе.

Немецкое правительство заявило, что знакомо с заявлением Маска, однако во время регулярной пресс-конференции воздержалось от комментариев. Кроме того, Маск перепостил сообщение немецкой правой блоггерши Наоми Зайбт, критиковавшей Фридриха Мерца — кандидата от консерваторов, лидирующего в социологических опросах.

Генеральный секретарь партии Шольца Маттиас Мирш отметил, что Германия не нуждается ни в внешнем вмешательстве, ни в проявлениях "трампизма". Он также призвал Маска не вмешиваться во внутренние дела страны, заявив: "Держись как можно дальше, Илон".

Ранее Маск поддерживал АдН, в частности, критикуя немецкое правительство за его миграционную политику, в частности, относительно нелегальной миграции. В прошлом месяце он также призвал к увольнению итальянских судей, подвергших сомнению законность антимиграционных мер.

Сегодня партия "Альтернатива для Германии" поддерживает около 18–19% избирателей, что может существенно повлиять на распределение сил перед предстоящими досрочными выборами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, готовы ли оппоненты Шольца из ХДС продолжать поддержку Украины. Немецкие консерваторы "Христианско-демократический союз" включили поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу.

В блоке программы о внешней политике и политике безопасности ХДС обещает продолжить поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии "всем необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными способами и поставками оружия".



