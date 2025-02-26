Достало даже Джонсона: республиканцы в Конгрессе все больше раздражены присутствием Маска

Присутствие Илона Маска, американского миллиардера и союзника президента Дональда Трампа, начинает вызывать недовольство среди республиканцев в Конгрессе, сообщает Politico.

Илон Маск. Фото: Reuters

В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил свое недовольство, когда Маск попытался повлиять на его бюджетный план. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис также призвал лиц, назначенных Трампом, противостоять требованиям Маска, в частности, его недавней просьбе, чтобы федеральные работники объясняли свою занятость.

"Когда мы получим подтвержденное руководство со стороны Сената в департаментах, я считаю, что они должны взять на себя ответственность. Они гораздо ближе к этому, они имеют более четкое понимание и способны реализовать то, что пытаются сделать с DOGE (Департамент эффективности правительства Маска). ии.

Кроме того, даже республиканцы, поддерживающие идею Маска по сокращению государственного аппарата, признают, что такое большое количество увольнений, которое осуществляет DOGE, вызывает негативную реакцию среди общественности.

Politico подчеркивает, что, несмотря на большие полномочия, предоставленные Трампом самому богатому человеку мира, республиканцы в Конгрессе начинают сигнализировать, что власти Маска должны иметь свои пределы. Это особенно видно, когда он вмешивается в уже сложный законодательный процесс, курируемый лидерами Республиканской партии.

"Маск не впервые вмешивается в законодательные баталии. В декабре, перед крайним сроком закрытия правительства, он вызвал гнев консерваторов из-за двухпартийного законопроекта о расходах. Вместе с Трампом и Джей-Ди Венсом Маск заставил Джонсона отложить этот законопроект и искать новое решение, которое вызвало раздражение которые невозможны для выполнения", – говорится в материале.

Ранее портал "Комментарии" писал, что американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг новости издания Reuters о том, что Украину могут отключить от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска, если Украина не согласится на условия американских переговорщиков.