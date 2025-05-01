Достиг «успешного успеха»: кого Трамп назначит новым советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп планирует устранить своего советника по национальной безопасности Майка Волца, который, по данным источников, потерял доверие части администрации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех осведомленных лиц, пожелавших остаться анонимными из-за конфиденциальности ситуации.

Майкл Волц

В частности, по словам источников, окончательное решение еще не принято, однако процесс может быть завершен уже в ближайшее время. Обсуждения потенциальной замены Волца продолжаются в Белом доме уже несколько недель, но, как утверждают источники, за последние дни ситуация начала развиваться стремительнее.

Издание отмечает, что пока неизвестно, кто именно может возглавить Совет национальной безопасности в случае увольнения Волца. Среди основных кандидатов источники Politico называют специального посланника президента Стива Виткоффа, участвующего в переговорах с Россией, Ираном и движением ХАМАС в Секторе Газа.

Представитель Белого дома Каролин Левитт, комментируя ситуацию, заявила: "Мы не собираемся отвечать на сообщения, основанные на анонимных источниках".

Впрочем, украинские эксперты не могут поверить, что Виткофф может получить реальную и влиятельную должность.

" Ну ладно, Волц аут. Но ведь Виткофф здесь при чем? Ну реально же неофициальный спецпредставитель это одно, а советник по нацбезопасности – это конкретная ответственность. Здесь нужно хоть немного разбираться. Не могу поверить. Бред", — написал в Фейсбуке военный эксперт Михаил Самусь.

В свою очередь политолог Дмитрий Шеренговский отметил, что назначение Виткоффа является логичным с точки зрения Трампа.

" Это логично, учитывая "успешный успех" Виткоффа в переговорах Израиль-Хамас (на самом деле нет, но так подавалось). Это логично, потому что Виткофф де факто ведет линию по российско-украинским переговорам, а генерала Келлога отодвинули от принятия решений, и он, как и Рубио, просто опубликуют принятую информацию", — отметил политолог в Фейсбуке.

Впрочем, Виткофф, говорит эксперт, это же по сути владелец крупной девелоперской компании. Он имел отношение к экономической безопасности во время наводнения как член правительственной группы, а также играл с Трампом гольф, как в того стреляли. И это кажется все его отношение к безопасности, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Волц уходит в отставку.



