Достиг «успешного успеха»: кого Трамп назначит новым советником по нацбезопасности

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп планирует устранить своего советника по национальной безопасности Майка Волца, который, по данным источников, потерял доверие части администрации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех осведомленных лиц, пожелавших остаться анонимными из-за конфиденциальности ситуации.
Майкл Волц
В частности, по словам источников, окончательное решение еще не принято, однако процесс может быть завершен уже в ближайшее время. Обсуждения потенциальной замены Волца продолжаются в Белом доме уже несколько недель, но, как утверждают источники, за последние дни ситуация начала развиваться стремительнее.
Издание отмечает, что пока неизвестно, кто именно может возглавить Совет национальной безопасности в случае увольнения Волца. Среди основных кандидатов источники Politico называют специального посланника президента Стива Виткоффа, участвующего в переговорах с Россией, Ираном и движением ХАМАС в Секторе Газа.
Представитель Белого дома Каролин Левитт, комментируя ситуацию, заявила: "Мы не собираемся отвечать на сообщения, основанные на анонимных источниках".
Впрочем, украинские эксперты не могут поверить, что Виткофф может получить реальную и влиятельную должность.
В свою очередь политолог Дмитрий Шеренговский отметил, что назначение Виткоффа является логичным с точки зрения Трампа.
Впрочем, Виткофф, говорит эксперт, это же по сути владелец крупной девелоперской компании. Он имел отношение к экономической безопасности во время наводнения как член правительственной группы, а также играл с Трампом гольф, как в того стреляли. И это кажется все его отношение к безопасности, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Волц уходит в отставку.
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