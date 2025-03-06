Доверяют ли европейцы Трампу: шокирующие результаты опроса

Подавляющее большинство жителей Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании считают президента США Дональда Трампа серьезной угрозой миру и безопасности в Европе, свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Европа не верит Трампу. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, опасения европейцев усугубились после недавней ссоры американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским и прекращения военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Исследование, проведенное с 26 февраля по 4 марта, показало, что восприятие Трампа как угрозы варьируется от 58% в Италии до 78% в Великобритании. Во Франции этот показатель достиг 69%, в Германии – 74%, а в Испании – 75%.

В то же время, российского диктатора Владимира Путина угрозой считают 74% опрошенных в Италии, 89% – в Великобритании. В Германии, Испании и Франции эти показатели составляют 79%, 87% и 80% соответственно.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.