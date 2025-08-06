Довольный Трамп похвастался результатами встречи Виткоффа с Путиным: о чем идет речь

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Лиля Воробьева
Специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф встретился с лидером России Владимиром Путиным. Переговоры, по словам сторон, оказались "очень продуктивными". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Также, как отметил президент США, после переговоров он сообщил некоторым европейским партнерам подробности обсуждения.
Кроме того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома, встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно. При этом в Белом доме заявили о намерении объявить новый пакет вторичных санкций против России уже 8 августа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, рассматривает ли Трамп такой сценарий завершения войны. Сценарий обмена территорий Украины на установление мира обсуждается уже давно. А с приходом Трампа на пост президента США об этом заговорили некоторые западные политики.Дипломат и экспредставитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, возможен ли риск того, что под лозунгами остановить смерть могут навязать Украине сценарий, предусматривающий территориальные уступки.