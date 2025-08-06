Довольный Трамп похвастался результатами встречи Виткоффа с Путиным: о чем идет речь

Специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф встретился с лидером России Владимиром Путиным. Переговоры, по словам сторон, оказались "очень продуктивными". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс!" — говорится в сообщении Трампа.

Также, как отметил президент США, после переговоров он сообщил некоторым европейским партнерам подробности обсуждения.

"Все соглашаются, что этой войне нужно положить конец, и мы будем активно работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за внимание к этому вопросу", — добавил он.

Кроме того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома, встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно. При этом в Белом доме заявили о намерении объявить новый пакет вторичных санкций против России уже 8 августа.

"Россияне заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами. Как и планировалось, вторичные санкции вступят в силу в пятницу", — отметил представитель администрации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, рассматривает ли Трамп такой сценарий завершения войны. Сценарий обмена территорий Украины на установление мира обсуждается уже давно. А с приходом Трампа на пост президента США об этом заговорили некоторые западные политики.

Дипломат и экспредставитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, возможен ли риск того, что под лозунгами остановить смерть могут навязать Украине сценарий, предусматривающий территориальные уступки.

Однако, по его словам, позиция Трампа другая — он предпочел бы заключить соглашение с Путиным. Однако большинство специалистов, как заметил Бессмертный, останавливается на том, что соглашения никакого с Москвой не будет. Причина именно в отсутствии такого желания у Путина.



