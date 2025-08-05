Дожмет ли Трамп союзников РФ: какова стратегическая цель у президента США

Все действия, которые сейчас предпринимает президент США Трамп по отношению к России – намекают на подготовку к переговорам с Китаем. Иными словами, Трамп пытается ослабить союзников РФ и параллельно добивается того, чтобы Пекин показал: он не готов идти на помощь своим сателлитам. Дожмет ли Трамп условных союзников РФ в результате чего Путину ничего другого не останется, как садиться за стол переговоров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп, Россия и Китай: дипломатическое шахматное поле будущего

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что возвращение Дональда Трампа на большую политическую арену сопровождается не только громкими заявлениями, но и выразительной стратегией, которая пока остается незамеченной широкой общественностью. На первый взгляд, его риторика в отношении России кажется странной: призывы прекратить войну за 24 часа, критика помощи Украине, избегание прямой конфронтации с Кремлем. Однако, если посмотреть глубже – перед нами не попытка "дружбы с Путиным", а сложная дипломатическая игра с Китаем, как главным соперником.

Россия как инструмент, а не игрок

"Трамп, похоже, рассматривает Россию не как самодостаточного геополитического игрока, а скорее, как рычаг влияния на Китай. Его действия намекают на попытку вбить клин в неформальный союз Москвы и Пекина. Показательная "мягкость" к Кремлю может иметь одну четкую цель – разбалансировать стратегию Китая на нескольких фронтах: на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и, в частности, в Украине. Ведь, если Трамп демонстрирует готовность "договариваться" с Путиным, он тем самым посылает сигнал в Пекин: США могут изменить расстановку сил в регионе, если Китай не проявит гибкости. Это своеобразное испытание китайской решительности: как далеко Си Цзиньпин готов идти, чтобы поддержать своих сателлитов?", – отметил эксперт.

Китай – настоящая цель

По мнению Алексея Воронцова, Китай, а не Россия является настоящим вызовом для США в глобальной перспективе. Торговля, военная конкуренция, контроль над критической инфраструктурой – в каждом из этих измерений именно Пекин, а не Москва, представляет собой долгосрочную угрозу американскому доминированию. Именно поэтому Трамп стремится сменить правила игры еще до того, как конкуренция с Китаем войдет в новую фазу.

"Путин в этом контексте – разменная монета. Если Кремль почувствует, что поддержка со стороны Пекина не безусловна, он будет вынужден искать компромиссы. И Трамп, в свою очередь, может использовать это в качестве дополнительного козыря в переговорах с Си: мол, даже твои "друзья" не выдерживают давления", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Игра на опережение

Говоря о том, дожмет ли Трамп Россию из-за ее изоляции и постепенной потери поддержки со стороны Китая, то, по словам эксперта, этот вопрос пока открыт. Но уже сейчас видно, что экс-президент США пытается действовать стратегически: выйти на новые договоренности с Пекином, использовав при этом Россию как средство давления, а не как партнера.

"В этом сценарии Украина также играет роль как полигон, на котором проверяется устойчивость коалиций, ресурсная выносливость и способность действовать без внешней поддержки. Если союз Пекин-Москва рассыплется или окажется слабым – это даст Вашингтону не только преимущество в переговорах, но и возможность формировать новую архитектуру безопасности в Европе и Азии", – констатировал Алексей Воронцов.

Процессы, запущенные Трампом, все равно приведут к тому, что Путин сядет за стол переговоров с Зеленским

Политолог Вадим Денисенко считает, что логика Белого дома следующая: ударить тарифами по Бразилии, чтобы показать, что Китай ничем не сможет помочь своему главному партнеру в Южной Америке и напугать Индию, чтобы та отказалась от закупки российской нефти, тем самым нанеся очень болезненный удар по российской экономике.

"По Бразилии мы поймем добился ли чего-нибудь Трамп в течение следующих нескольких месяцев. А вот в отношении Индии, Дели держит паузу. Паузу, играющую против нас. Индия – это не о принципах. Это исключительно о деньгах и заработках. Нынешняя модель сотрудничества с РФ идеальна для индусов, но речь идет не только о нефти. Речь идет о международном транспортном коридоре Север-Юг, который позволяет Индии сократить морскую логистику в Европу на 8-10 дней, удешевить их на треть, и позволяет обходить риски, связанные с Пакистаном. В этом случае ключевыми партнерами Индии являются Иран и РФ. Главные участники этого коридора – Индия, Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, частично Армения и Беларусь", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко продолжает, Дели сейчас находится не только перед нефтяной дилеммой, но и перед сложным геополитическим выбором.

По мнению политолога, после определенных торгов Индия пойдет на предложение США. Но, не исключено, что это может занять гораздо больше времени, чем это хотел бы Трамп. Моди играет в игру: потянуть время. Потому что каждый день – это десятки миллионов долларов.

"Процессы, запущенные Трампом, все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским. Но если в течение следующих дней Индия не пойдет на уступки Вашингтону, а вероятность этого, к сожалению, уменьшается, мы должны понимать, что вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает. И тогда мы снова переходим к сценарию, где переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 – начала 2026 года", – подытожил Вадим Денисенко.

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