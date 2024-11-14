Дружбе Трампа и Маска предрекли печальный конец: детали

Кадровые решения новоизбранного президента США Дональда Трампа отражают его мировоззрение и спорную ситуацию внутри Республиканской партии, считает политолог Владимир Фесенко.

Дональд Трамп

При этом эксперт убежден, что ключевое и последнее слово по многим вопросам, в том числе по Украине и завершению войны между Россией и Украиной, будет за Трампом. Кроме того, политолог советует не делать выводов, как будут действовать будущий госсекретарь Марко Рубио или будущий помощник по национальной безопасности Майкл Уолтц, опираясь на их прошлые заявления. Как добавил Фесенко, их позиция в последнее время колебалась вместе с Трампом.

"Важно другое: будущие госсекретарь и помощник Президента США по нацбезопасности имеют репутацию "ястребов", являются сторонниками силового сдерживания противников США, и точно не пророссийские (но и не проукраинские). В России, например, сенатора Рубио считают русофобом. Это явно не самые проблемные назначения (а возможно и наиболее взвешенные) в новой администрации Трампа", – подчеркнул Фесенко.

Впрочем, по его словам, кандидатура будущего министра обороны явно удивляет. Он предположил, что кандидатуры и будущего министра обороны США, и будущего министра юстиции, и некоторые другие могут спровоцировать конфликт между этими людьми и их ведомственным deep state (глубинным государством). Но это уже внутриамериканская проблема, добавил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Фесенко, все нынешние назначенцы еще должны пройти обкатку в процессе принятия их кандидатур Сенатом, а главное пройти проверку практикой и способностью уживаться с Трампом. Также эксперт предположил, что Трамп еще раз будет обновлять свою администрацию.

При этом политолог отметил, что наиболее интересна роль бизнесмена Илона Маска, который вместе с одиозным бизнесменом Рамасвами может возглавить министерство эффективности. Как говорит эксперт, непонятно, почему у министерства будут двое руководителей, и как они будут делить между собой функции.

"И вообще как будут уживаться между собой два гиперамбитных и самолюбивых человека из супер-эго – Маск и Трамп? На мой взгляд, два таких медведя на одном гектаре долго сосуществовать не смогут", — отметил Фесенко.

Политолог также добавил, что вопросов к будущей администрации Трампа пока больше, чем ответов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа уже называют "Зеленским на максималках".



