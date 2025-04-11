Дружественная к США страна коварно ударила Трампа и заставила его остановить введение пошлин

Не враждебный Китай, а дружественная Япония начала массово распродавать американские государственные облигации, что привело к обвалу на рынке, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

США

Он обратил внимание на информацию о том, что причиной введения президентом Дональдом Трампом 90-дневной паузы на дополнительные пошлины стал этот обвал. По его словам, сначала участники рынка были уверены, что облигации распродает Китай, но оказалось, что это была дружественная к США Япония.

Как следствие, процентные ставки по этим облигациям опасно поднялись. А чем выше процентные ставки – тем дороже обслуживание государственного долга США, тем сложнее финансировать социальные расходы", — подчеркнул эксперт.

Впрочем, говорит Голобуцкий, логично, что Япония, как и каждая страна, заботится, прежде всего, о собственных интересах и экономической стабильности, а не об интересах США. И придерживается собственной стратегии экономического развития, а не известных никому планов Трампа.

В любом случае, по словам эксперта, после введения 90-дневной паузы рынок облигаций стал успокаиваться, миллиардеры отыграли назад $304 млрд из потерянных из-за тарифной войны состояния, однако Трампу грозит как минимум требование публично оправдаться из-за действий, очень подозрительно для сенаторов похожих на манипулирования рынками в интересах миллиардеров.

"По сути, это действительно выглядит как "силовая вербовка" союзников в торговой войне с Китаем: пошлинами страны заставили добиваться переговоров с Трампом. А тот, по всей вероятности, им делает "предложение, от которого невозможно отказаться": или в торговой войне США против КНР вы с нами — и тогда таможенные тарифы будут для вас 0-10%, или вы с Китаем — и тогда для вас, как и для него, таможенные тарифы будут 50-200-400%", — говорит Голобуцкий.

Эксперт предположил, что Россия, по всей вероятности, в глобальном противостоянии традиционно перейдет на сторону англосаксов. И под это может выторговать какие-то преференции в вопросе оккупации Украины.

Голобуцкий обратил внимание на то, что Минфин России открыто объявил, что хочет избавиться от юаней в ФНБ. Якобы юань стал "слишком волатильной валютой с тенденцией к девальвации".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его друзья обогатятся на миллиарды на играх с введением пошлин.



