logo

BTC/USD

81973.16

ETH/USD

1559.14

LTC/USD

76.08

USD/UAH

41.56

EUR/UAH

47.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Дружественная к США страна коварно ударила Трампа и заставила его остановить введение пошлин
commentss НОВОСТИ Все новости

Дружественная к США страна коварно ударила Трампа и заставила его остановить введение пошлин

Япония неожиданно ударила по США и заставила Трампа притормозить с пошлинами

сегодня, 11:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Не враждебный Китай, а дружественная Япония начала массово распродавать американские государственные облигации, что привело к обвалу на рынке, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Дружественная к США страна коварно ударила Трампа и заставила его остановить введение пошлин

США

Он обратил внимание на информацию о том, что причиной введения президентом Дональдом Трампом 90-дневной паузы на дополнительные пошлины стал этот обвал. По его словам, сначала участники рынка были уверены, что облигации распродает Китай, но оказалось, что это была дружественная к США Япония.

Как следствие, процентные ставки по этим облигациям опасно поднялись. А чем выше процентные ставки – тем дороже обслуживание государственного долга США, тем сложнее финансировать социальные расходы", — подчеркнул эксперт.

Впрочем, говорит Голобуцкий, логично, что Япония, как и каждая страна, заботится, прежде всего, о собственных интересах и экономической стабильности, а не об интересах США. И придерживается собственной стратегии экономического развития, а не известных никому планов Трампа.

В любом случае, по словам эксперта, после введения 90-дневной паузы рынок облигаций стал успокаиваться, миллиардеры отыграли назад $304 млрд из потерянных из-за тарифной войны состояния, однако Трампу грозит как минимум требование публично оправдаться из-за действий, очень подозрительно для сенаторов похожих на манипулирования рынками в интересах миллиардеров.

"По сути, это действительно выглядит как "силовая вербовка" союзников в торговой войне с Китаем: пошлинами страны заставили добиваться переговоров с Трампом. А тот, по всей вероятности, им делает "предложение, от которого невозможно отказаться": или в торговой войне США против КНР вы с нами — и тогда таможенные тарифы будут для вас 0-10%, или вы с Китаем — и тогда для вас, как и для него, таможенные тарифы будут 50-200-400%", — говорит Голобуцкий.

Эксперт предположил, что Россия, по всей вероятности, в глобальном противостоянии традиционно перейдет на сторону англосаксов. И под это может выторговать какие-то преференции в вопросе оккупации Украины.

Голобуцкий обратил внимание на то, что Минфин России открыто объявил, что хочет избавиться от юаней в ФНБ. Якобы юань стал "слишком волатильной валютой с тенденцией к девальвации".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его друзья обогатятся на миллиарды на играх с введением пошлин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031zmTE99LWHi4W5vKC5M4PWSrGLJZy8AWd6mcAZCnW7smXSRrjkypvu25dgj6rExDl&id=100039960767374
Теги:

Новости

Все новости