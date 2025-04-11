Дружественная к США страна коварно ударила Трампа и заставила его остановить введение пошлин

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Ткачик Олеся
Не враждебный Китай, а дружественная Япония начала массово распродавать американские государственные облигации, что привело к обвалу на рынке, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
США
Он обратил внимание на информацию о том, что причиной введения президентом Дональдом Трампом 90-дневной паузы на дополнительные пошлины стал этот обвал. По его словам, сначала участники рынка были уверены, что облигации распродает Китай, но оказалось, что это была дружественная к США Япония.
Впрочем, говорит Голобуцкий, логично, что Япония, как и каждая страна, заботится, прежде всего, о собственных интересах и экономической стабильности, а не об интересах США. И придерживается собственной стратегии экономического развития, а не известных никому планов Трампа.
В любом случае, по словам эксперта, после введения 90-дневной паузы рынок облигаций стал успокаиваться, миллиардеры отыграли назад $304 млрд из потерянных из-за тарифной войны состояния, однако Трампу грозит как минимум требование публично оправдаться из-за действий, очень подозрительно для сенаторов похожих на манипулирования рынками в интересах миллиардеров.
Эксперт предположил, что Россия, по всей вероятности, в глобальном противостоянии традиционно перейдет на сторону англосаксов. И под это может выторговать какие-то преференции в вопросе оккупации Украины.
Голобуцкий обратил внимание на то, что Минфин России открыто объявил, что хочет избавиться от юаней в ФНБ. Якобы юань стал "слишком волатильной валютой с тенденцией к девальвации".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его друзья обогатятся на миллиарды на играх с введением пошлин.
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