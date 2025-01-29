Друзья заплатят больше врагов: названа новая жизненная философия Трампа

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Ткачик Олеся
У американского президента Дональда Трампа сформировалась новая жизненная философия считает экономист Алексей Кущ. Суть ее в тому, что Америка должна стать получателем основных глобальных рент и бенефитов для поддержания высокого уровня жизни американских граждан, покрытия структурных дисбалансов и дефицитов американской экономики.
Дональд Трамп
По его мнению, Америка будет собирать инвестиционную, торговую, экономическую, энергетическую, технологическую и даже кадровую ренты со своих врагов и еще больше – со своих союзников.
Поэтому, по его мнению, в понимании Трампа не Америка должна тратить свой геополитический ресурс для защиты Европы в контексте противостояния с Россией, а Европа должна инвестировать свои ресурсы в геополитический потенциал США в контексте их противостояния с Китаем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп нашел способ, как обанкротить Россию и заставить ее прекратить войну в Украине.
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