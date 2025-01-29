Друзья заплатят больше врагов: названа новая жизненная философия Трампа

У американского президента Дональда Трампа сформировалась новая жизненная философия считает экономист Алексей Кущ. Суть ее в тому, что Америка должна стать получателем основных глобальных рент и бенефитов для поддержания высокого уровня жизни американских граждан, покрытия структурных дисбалансов и дефицитов американской экономики.

Дональд Трамп

"Мир должен платить Америке за право "быть с ней", торговать с ней, развиваться вместе с ней", — говорит экономист.

По его мнению, Америка будет собирать инвестиционную, торговую, экономическую, энергетическую, технологическую и даже кадровую ренты со своих врагов и еще больше – со своих союзников.

"Почему "друзья" будут платить больше? Потому что в "счет на оплату" включены услуги безопасности с использованием ядерного щита Америки. Почему "враги" будут платить меньше? Потому что они выполняют роль "загонщиков" для "друзей". Они "загоняют" в стойло стадо "геополитических баранов", которых можно неплохо "остричь". Есть "пастух" — США, есть "волки" — враги и есть "бараны" — союзники", — считает Кущ.

Поэтому, по его мнению, в понимании Трампа не Америка должна тратить свой геополитический ресурс для защиты Европы в контексте противостояния с Россией, а Европа должна инвестировать свои ресурсы в геополитический потенциал США в контексте их противостояния с Китаем.

"Только одна страна не платит США за "билет безопасности" — это Израиль. И при Трампе – этот "неплатеж" будет еще больше", — почеркнул Кущ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп нашел способ, как обанкротить Россию и заставить ее прекратить войну в Украине.



