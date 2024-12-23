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Дуда раскрыл, кого Путин боится больше всего: это не Европа

Польский лидер объяснил, почему Трамп будет защищать интересы США в Украине

сегодня, 11:01
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Черновалова Кристина

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что недавно вернувшийся на пост президента США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины. Он считает, что Трамп понимает важность вложенных в США политических и экономических ресурсов, а также не готов потерять эти инвестиции.

Дуда раскрыл, кого Путин боится больше всего: это не Европа

Дуда раскрыл: кого Путин боится больше всего

В интервью швейцарскому изданию Neue Zuercher Zeitung Анджей Дуда высказал свое мнение по поводу дальнейшей политики Дональда Трампа в отношении Украины. На вопрос о том, есть ли риск, что новоизбранный президент США "кинет" Украину, польский лидер ответил: "Я в это не верю".

По его словам, Трамп хорошо осведомлен, сколько политических усилий и ресурсов было инвестировано в Украину во время его предыдущего президентского срока и последних лет.

"Не думаю, что он просто так откажется от таких инвестиций. Когда мои коллеги выражают опасения по поводу того, что Трамп будет делать в Украине, я улыбаюсь и говорю: попробуйте забрать у Трампа то, что он считает своим", — сказал Дуда.

Дуда также вспомнил, что в мире только два лидера, которых Владимир Путин действительно боится – это президент Китая Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

"Потому что Дональд Трамп – сильный человек. Он может принимать решения – и уже принял много важных в своей жизни. В результате часто делались большие инвестиции. Имеет большой экономический опыт. А для Владимира Путина его будущие решения невозможно предусмотреть", – считает польский лидер. .

Читайте на портале "Комментарии" — Испанское издание El Pais сообщило, что Дональд Трамп, новоизбранный президент США, якобы оказывает давление на президента Владимира Зеленского. В материале говорится, что Трамп якобы призывает Украину отказаться от оккупированных Россией территорий. При этом, как отметил в эфире 24-го канала политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, информация El Pais вызывает сомнения. По его словам, Испания не относится к странам, активно участвующим в процессе мирного урегулирования.



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Источник: https://www.nzz.ch/international/polens-praesident-andrzej-duda-es-gibt-nur-zwei-praesidenten-vor-denen-wladimir-putin-angst-hat-donald-trump-und-xi-jinping-ld.1862929
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