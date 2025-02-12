Дуда рассказал, как Трамп может поставить на колени Путина и прекратить войну

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что его американский коллега Дональд Трамп предложит и реализует такие меры, которые вынудит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в интервью CNN в ходе Всемирного саммита правительств в Дубае.

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Польский лидер отметил, что Дональд Трамп является "прежде всего бизнесменом", и его подход к политике имеет бизнес-стиль. Однако он также отметил, что не все политики одобряют этот стиль.

Дуда подчеркнул, что США уже давно оказывают поддержку Украине, и Трамп первым начал это делать во время своего первого президентства.

"Он оказал военную помощь Украине, когда еще никто серьезно не думал о возможной войне и необходимости защиты Украины. Идеальным решением было бы возвращение всех территорий, которые сейчас оккупированы Россией и являются международно признанными украинскими землями", — добавил президент Польши.

Также, напомним, бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк оценивал, когда Владимир Путин может быть готов к переговорам.

Портал "Комментарии" уже писал, что, как заявил президент Польши Анджей Дуда, если Дональд Трамп организует переговоры между Россией и Украиной и пригласит на них другие государства, то Польша должна быть среди них. В то же время Дуда высказался против отправки в Украину западных войск. Он пояснил, что Польша "постоянно помогает" Украине, поскольку она снабжает оружие и служит логистическим центром для военной и гуманитарной помощи. Дуда подчеркнул, что даже после завершения войны в Украине ей крайне необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "сохранения порядка и безопасности" внутри страны.