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Лиля Воробьева
Американский пастор Марк Бернс, которого называют духовным наставником бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что диктатор Владимир Путин обязательно подвергается наказанию от Бога, как это уже случалось с другими жестокими правителями в истории.
Пастор Марк Бернс (фото из открытых источников)
По мнению пастора, духовные причины войны состоят в грехах алчности и высокомерия. По словам Бернса, именно эти грехи побуждают Россию под руководством Владимира Путина пытаться обрести власть и контроль над украинским народом, который, как отмечает пастор, не является и не должен быть рабом. Он назвал это зло "происходящим из ворот ада".
Бернс также провел исторические параллели между действиями современного российского режима и известными диктаторами прошлого – Гитлером, Сталиным и Муссолини. Все они, по словам пастора, применяли насилие и страх, чтобы удержать власть.
Кроме того, он заявил, что война в Украине стала свидетельством духовной стойкости народа. По его словам, даже, несмотря на обстрелы и разрушения, украинцы не теряют веры, продолжают молиться и духовно укрепляются.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, дожмет ли Трамп союзников РФ. Все действия, которые сейчас предпринимает президент США Трамп по отношению к России – намекают на подготовку к переговорам с Китаем. Другими словами, Трамп пытается ослабить союзников РФ и параллельно добивается того, чтобы Пекин показал: он не готов идти на помощь своим сателлитам.Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что возвращение Дональда Трампа на большую политическую арену сопровождается не только громкими заявлениями, но и выразительной стратегией, которая пока остается незамеченной широкой общественностью. На первый взгляд, его риторика по России кажется странной: призывы "прекратить войну за 24 часа", критика помощи Украине, избегание прямой конфронтации с Кремлем. Однако если посмотреть глубже – перед нами не попытка "дружбы с Путиным", а сложная дипломатическая игра с Китаем, как главным соперником.