

Американский пастор Марк Бернс, которого называют духовным наставником бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что диктатор Владимир Путин обязательно подвергается наказанию от Бога, как это уже случалось с другими жестокими правителями в истории.

Пастор Марк Бернс (фото из открытых источников)

"Божественное возмездие неизбежно. С Путиным произойдет то же, что и с Гитлером или Пол Потом – их сердца однажды перестали биться, и они предстали перед Творцом. Бог вечен, а земные диктаторы – нет", – сказал Бернс в интервью LIGA.net .

По мнению пастора, духовные причины войны состоят в грехах алчности и высокомерия. По словам Бернса, именно эти грехи побуждают Россию под руководством Владимира Путина пытаться обрести власть и контроль над украинским народом, который, как отмечает пастор, не является и не должен быть рабом. Он назвал это зло "происходящим из ворот ада".

Бернс также провел исторические параллели между действиями современного российского режима и известными диктаторами прошлого – Гитлером, Сталиным и Муссолини. Все они, по словам пастора, применяли насилие и страх, чтобы удержать власть.

"Истинный лидер, по примеру Иисуса, не доминирует, а служит. Христос сам омывал ноги ученикам, показывая, каким должно быть настоящее руководство", – подчеркнул Бернс.

Кроме того, он заявил, что война в Украине стала свидетельством духовной стойкости народа. По его словам, даже, несмотря на обстрелы и разрушения, украинцы не теряют веры, продолжают молиться и духовно укрепляются.

"Мне удалось благодаря моим близким отношениям с президентом донести до него ужасные подробности того, что делают россияне, – рассказал Бернс. – Я увидел своими глазами настоящие зверства, которые не показывают на телеканале Fox News... Не думаю, что президента Трампа нужно еще больше убеждать. Он уже на нашей стороне".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, дожмет ли Трамп союзников РФ. Все действия, которые сейчас предпринимает президент США Трамп по отношению к России – намекают на подготовку к переговорам с Китаем. Другими словами, Трамп пытается ослабить союзников РФ и параллельно добивается того, чтобы Пекин показал: он не готов идти на помощь своим сателлитам.

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что возвращение Дональда Трампа на большую политическую арену сопровождается не только громкими заявлениями, но и выразительной стратегией, которая пока остается незамеченной широкой общественностью. На первый взгляд, его риторика по России кажется странной: призывы "прекратить войну за 24 часа", критика помощи Украине, избегание прямой конфронтации с Кремлем. Однако если посмотреть глубже – перед нами не попытка "дружбы с Путиным", а сложная дипломатическая игра с Китаем, как главным соперником.