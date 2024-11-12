Два ключевых поста у Трампа получат «ястребы»: какой станет внешняя политика США

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит на две ключевые должности "ястребов", адаптировавшихся к специфике политики Трампа, отметил политолог Сергей Тарана.
Дональд Трамп
Согласно источникам американских журналистов Трамп назначит на должность госсекретаря Марка Рубио, а на должность советника по нацбезопасности – Майка Волтца.
Кстати, добавляет политолог, назначение Рубио и Волца будет знаменовать смещение внимания Вашингтона в сторону Китая, который кажется Трампу гораздо опаснее России.
По данным американских СМИ, должность главы Госдепа США может получить сенатор от Флориды Марко Рубио, который поддержал пакет помощи Украине в 2024 году и критиковал однопартийцев за сомнения в необходимости этой помощи. А вот Майк Уолтц, вероятно, станет советником по нацбезопасности. Он поддерживает поставки оружия, расширение прав на его использование и санкции против РФ. Впрочем, Волтц против формулы "помощь, пока нужно" и настаивал на отчетах по расходам по Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп назначит сенатора США Марка Рубио на должность государственного секретаря. Это позволит родившейся во Флориде политику стать первым латиноамериканцем в должности главного дипломата Америки.
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