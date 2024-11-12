Два ключевых поста у Трампа получат «ястребы»: какой станет внешняя политика США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит на две ключевые должности "ястребов", адаптировавшихся к специфике политики Трампа, отметил политолог Сергей Тарана.

Дональд Трамп

Согласно источникам американских журналистов Трамп назначит на должность госсекретаря Марка Рубио, а на должность советника по нацбезопасности – Майка Волтца.

"Такое назначение означает, что финальная внешняя политика Трампа будет учитывать классические жесткие подходы во внешней политике Республиканской партии. Но эти подходы делают невозможным изоляцию США от мировых дел. Ведь как можно давить, например, на Китай или Иран и при этом отгородиться от мира стеной", — отмечает Таран.

Кстати, добавляет политолог, назначение Рубио и Волца будет знаменовать смещение внимания Вашингтона в сторону Китая, который кажется Трампу гораздо опаснее России.

"По Украине — и Рубио, и Волц поддерживают идею геополитических торгов о прекращении войны. Но ястребиное видение внешней политики будет подталкивать их к условиям, которые хотя и не будут предусматривать скорую перспективу вступления Украины в НАТО, но содержать военную поддержку Киева как гарантию сохранения статуса кво в случае достижения какого-либо условия о прекращении огня", — считает Сергей Таран.

По данным американских СМИ, должность главы Госдепа США может получить сенатор от Флориды Марко Рубио, который поддержал пакет помощи Украине в 2024 году и критиковал однопартийцев за сомнения в необходимости этой помощи. А вот Майк Уолтц, вероятно, станет советником по нацбезопасности. Он поддерживает поставки оружия, расширение прав на его использование и санкции против РФ. Впрочем, Волтц против формулы "помощь, пока нужно" и настаивал на отчетах по расходам по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп назначит сенатора США Марка Рубио на должность государственного секретаря. Это позволит родившейся во Флориде политику стать первым латиноамериканцем в должности главного дипломата Америки.



