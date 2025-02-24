Министр обороны США Пит Гегсет и входящие в команду Дональда Трампа советник по национальной безопасности Майк Уолц не дали прямого ответа на вопрос о роли России в войне против Украины, сообщает Bloomberg.

США и РФ

В частности, во время телевизионных интервью оба чиновника уклонялись от четких формулировок, но пытались представить эту тему как отвлечение от дипломатических усилий Трампа.

"Мой вопрос состоит в том, все ли все эти поиски виновных и дела, которые это волнует, делают мир более вероятным?" – заявил Гегсет в эфире Fox News.

На вопрос, можно ли считать действия России в 2022 году неспровоцированным нападением на Украину, он ответил: "Это очень сложная ситуация". В то же время, Гегсет признал факт "вторжения в Украину", однако не назвал страну-агрессора.

Майк Волц также избежал прямого ответа, когда его попросили четко определить роль России в войне. Вместо этого он перевел разговор на сравнение политики Дональда Трампа и Джо Байдена.

В эфире Fox News советник по национальной безопасности заявил, что Трамп является "главным составителем сделок".

"Он – главнокомандующий. И только благодаря его силе мы находимся в таком положении", – подчеркнул Волц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что так называемое "стамбульское соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией". Как считает эксперт по безопасности Михаил Самусь, именно это заявление сбрасывает "маски" из США и четко указывает, что именно предусматривает так называемый мирный план американского президента Дональда Трампа для Украины.



