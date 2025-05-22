Двоих сотрудников израильского посольства убили в Вашингтоне

Накануне вечером в центре Вашингтона рядом с Еврейским музеем были застрелены двое сотрудников израильского посольства — мужчина и женщина. По данным израильского представителя при ООН Дани Данона, жертвы только что покинули мероприятие в музее и собирались пожениться. Подозреваемый, 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, был задержан на месте, сообщает BILD.

Двое сотрудников израильского посольства убили в Вашингтоне

По словам очевидцев, стрелявший носил палестинский главный платок и восклицал "Свободную Палестину!". Представитель посольства Израиля сообщил, что жертв "расстреляли в упор". Как уточнила полиция, нападающий открыл огонь по группе из четырех человек, убив двух из них.





СМИ сообщают, что Родригес сначала выдал себя за свидетеля преступления и ждал полицию около десяти минут. Когда прибыли правоохранители, он признался: "Это сделал я. Я сделал это ради Газы. Свободную Палестину!"

"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, явно вызванные антисемитизмом, должны немедленно прекратиться. Ненависти и радикализма нет места в США. Мои глубокие соболезнования семьям жертв", — написал президент США Дональд Трамп.

Президент Израиля Ицхак Герцог в свою очередь назвал нападение "отвратительным террористическим актом".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возмущен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне.

"Мы являемся свидетелями ужасающей цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль. Кровавая клевета против Израиля имеет цену крови и с ней нужно бороться всеми силами", — заявил премьер.

Он добавил, что приказал усилить безопасность в израильских миссиях по всему миру и для представителей страны.

Убитые в Вашингтоне сотрудники израильского посольства были молодой парой, которая готовилась к помолвке.

Посольство Израиля в США сообщило, что убитых звали Ярон и Сара, опубликовав их совместное фото. The Times of Israel уточнило, что погибли Ярон Лищинский и Сара Милгрим.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную и экономическую поддержку Израиля, если тот не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.