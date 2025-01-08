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Джастин Трюдо отреагировал на территориальные претензии Трампа

Выпады Трампа в сторону Канады безрезультатны: Трюдо коротко и четко ответил

сегодня, 08:20
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Недилько Ксения

Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов, – премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на территориальные претензии Дональда Трампа в соцсети Х.

Джастин Трюдо отреагировал на территориальные претензии Трампа

Джастин Трюдо и Дональд Трамп

"Рабочие и общины в обеих странах получают выгоду от того, что они являются крупнейшим партнером в торговле и безопасности", — подчеркнул политик на своей странице в Х.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что избранный американский президент Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести серьезные пошлины против Канады и Мексики серьезными пошлинами из-за того, что из-за этих стран в США попадают нелегальные мигранты и наркотики.

"Мексика должна прекратить разрешать миллионам людей приезжать в нашу страну. Мы введем очень серьезные пошлины против Мексики и Канады, потому что Канада тоже позволяет таким людям попадать к нам", — заявил он во время пресс-конференции во вторник.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время планирует переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Ранее он говорил, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.

Также "Комментарии" писали, что датский король шокировал некоторых историков, сменив королевский герб на более заметное изображение Гренландии и Фарерских островов, что также было расценено как упрек Дональду Трампу.

Менее чем через год после того, как сменив свою мать, королеву Маргрете, после ухода в отставку в канун Нового года 2023 года, король Фредерик сделал четкое заявление о намерении сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию в составе королевства Дания.



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