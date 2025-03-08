Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" людей, протестовавших "Слава Украине"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во время прогулки с дочерью группа протестующих, скандировавших "Слава Украине", испугала ее. По его словам, такие люди "дерьмо", ведь они "гонялись" за его дочерью.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс на платформе X решил поделиться историей, произошедшей во время прогулки.
В итоге вице-президент США назвал "дерьмом" людей, протестовавших "Слава Украине" из-за давления, которое они могли создать на его дочь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после скандальных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, Вэнс уехал в отпуск, где его ждали протестующие, которые ему "испортили" отпуск. Они встретили кортеж Ди Венса с плакатами "Катайтесь на лыжах в России", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина".
Также "Комментарии" писали, что вице-президент США раскритиковал американцев украинского происхождения. Джей Ди Вэнсу не нравится их проукраинская позиция. По его словам, новые мигранты пытаются использовать влияние Соединенных Штатов для разрешения "этнических" споров своей нации, в частности, украинцы.
Новости