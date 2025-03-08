Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" людей, протестовавших "Слава Украине"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во время прогулки с дочерью группа протестующих, скандировавших "Слава Украине", испугала ее. По его словам, такие люди "дерьмо", ведь они "гонялись" за его дочерью.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс на платформе X решил поделиться историей, произошедшей во время прогулки.

"Сегодня, когда я гулял со своей 3-летней дочерью, группа протестующих "Слава Украине" шла за нами и кричала, а моя дочь все больше волновалась и боялась. Я решил поговорить с протестующими в надежде, что смогу обменять несколько минут разговора на то, чтобы они оставили моего ребенка в покое. (Почти все они согласились)", — пишет Вэнс.

В итоге вице-президент США назвал "дерьмом" людей, протестовавших "Слава Украине" из-за давления, которое они могли создать на его дочь.

"Это был в большинстве своем уважительный разговор, но если ты гоняешься за 3-летним ребенком в рамках политического протеста, ты дерьмо", — добавил Вэнс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после скандальных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, Вэнс уехал в отпуск, где его ждали протестующие, которые ему "испортили" отпуск. Они встретили кортеж Ди Венса с плакатами "Катайтесь на лыжах в России", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина".

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США раскритиковал американцев украинского происхождения. Джей Ди Вэнсу не нравится их проукраинская позиция. По его словам, новые мигранты пытаются использовать влияние Соединенных Штатов для разрешения "этнических" споров своей нации, в частности, украинцы.