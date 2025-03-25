Джей Ди Вэнс неожиданно раскритиковал Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ошибкой решение Дональда Трампа нанести удар по йеменским хуситам. Вэнс выразил неуверенность в президенте США по поводу его сигнала для Европы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Журналист The Atlantic Джеффри Голдберг случайно был добавлен в чат Signal, где высшие должностные лица США, в частности вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Гэгсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолц обсуждали удар по йеменским хуситам. В этом чате стало понятнее, что на самом деле думает Джей Ди Вэнс о взглядах президента Дональда Трампа на внешнюю политику.

"Я думаю, что мы совершаем ошибку", — сказал Вэнс.

В сообщении Вэнс отметил, что 40% европейской торговли проходит через Суэцкий канал, который повстанцы-хуситы атаковали. По его словам, вмешательство в целях защиты европейской торговли противоречит жесткой линии Трампа по отношению к Европе.

"Я не уверен, что президент осознает, насколько это несовместимое решение с его посланием к Европе прямо сейчас. Существует дополнительный риск того, что мы увидим умеренный или серьезный всплеск цен на нефть", — пишет Венс и добавляет, что возможно атаку стоило бы отсрочить на месяц.

Также Вэнс выразил обеспокоенность, что американская общественность не поймет это решение Трампа.

В ответ на это Пит Хэгсет сказал Венсу, что "ожидание несколько недель или месяц принципиально не меняет результат". Впоследствии США по приказу Трампа провели бомбардировку хуситов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" людей, протестовавших "Слава Украине".

Также "Комментарии" писали, что Маск назвал будущего президента США. По его словам, это Джей Ди Вэнс.