Джей Ди Вэнс объяснил, как Трамп хочет закончить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Джей Ди Вэнс объяснил, как Трамп хочет закончить войну в Украине

Трамп сведет Путина и Зеленского вместе и закончит войну так, что этим не будет довольна Украина и Россия.

10 августа 2025, 18:10
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты ищут определенное решение для окончания войны в Украине, исходя из текущей линии фронта. По его словам, Дональд Трамп хочет прекратить убийство, чтобы люди жили в относительном мире. Однако Вэнс уверяет, что таким решением не будут удовлетворены как в России, так и в Украине.

Джей Ди Вэнс объяснил, как Трамп хочет закончить войну в Украине

Джей Ди Вэнс. Фото: Bill Clark

Джей Ди Вэнс в эфире Fox News сделал несколько заявлений по поводу процесса урегулирования войны в Украине. По словам вице-президента США, Трамп должен свести Путина и Зеленского вместе. Вэнс указал, что США попытаются найти компромиссное решение исходя из текущей линии фронта, которое устроит и украинцев, и россиян, однако оно также будет для них проблемным.

"Что из этого получится? На самом деле все очень просто. Если принять во внимание текущую линию столкновения между Россией и Украиной, мы попытаемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне смогут жить, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства. Это никого не сделает слишком счастливым. И россияне, и украинцы, вероятно, в конце концов, будут этим недовольны", — сказал Вэнс.

По его словам, маловероятно, что Зеленский присоединится к встрече Трампа и Путина 15 августа, однако заверил, что США будут поддерживать диалог с Украиной.

Также Вэнс подчеркнул, что "мы покончили с "финансированием военного бизнеса" в Украине", а теперь США хотят добиться мирного урегулирования войны. По его словам, Соединенные Штаты осуждают полномасштабное вторжение России в Украину, но "все зашло слишком далеко и нам нужно установить мир".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США ответили на заявление Зеленского об обмене территориями Украины и РФ.

Также "Комментарии" писали, что на Западе предупреждают о встрече Трампа и Путина, которая может превратиться в "новый Мюнхенский заговор".



