Вице-президент Джей Ди Вэнс сломал кубок национального чемпионата футбольной команды Университета штата Огайо во время празднования в Белом доме в понедельник. Об этом пишет издание ABC News .

Джей Ди Венс завалил основную часть кубка чемпионата по футболу

Президент Дональд Трамп принял "Баки" после того, как в январе они выиграли Национальный чемпионат плей-офф среди студентов по футболу против университета Нотр-Дам.

Когда в конце события Венс пошел забрать кубок в форме мяча со стола, кубок из 24-каратного золота, бронзы и нержавеющей стали едва не опрокинулся позади него, прежде чем двое игроков схватили его. База упала на землю, а Вэнс продолжал держать трофей отдельно от основания.

Несмотря на то, что конструкция пентаграммы, казалось, ломается, трофей и основание являются двумя отдельными частями, поэтому трофей высотой 26,5 дюймов и весом 35 фунтов можно поднять в воздух. Основание высотой 12 дюймов весит около 30 фунтов.

Вэнс, выпускник штата Огайо, пошутил впоследствии о своей ошибке, сказав на X: "Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил трофей, поэтому я решил его сломать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , как президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете обратил внимание на носки вице-президента США Джей Ди Венса. Associated Press напомнила, что такие встречи проходят ежегодно и приурочены к Дню святого Патрика.

Президент США Дональд Трамп критиковал ЕС и Ирландию, говорил об инфляции, но в какой-то момент обратил внимание на носки вице-президента США Джей Ди Венса. "Я просто должен поговорить об инфляции... Мне нравятся ваши носки. Что за носки! Я пытаюсь сосредоточиться, но я поражен носками вице-президента", — сказал Трамп.