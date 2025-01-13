Джей Ди Вэнс заинтриговал заявлением: действительно ли Трамп дожал вопрос с Гренландией

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Кравцев Сергей
Будущий вице-президент США, ближайший соратник Дональда Трампа – Джей Ди Вэнс – заявил, что у США нет необходимости использовать военную силу в Гренландии, в то же время он добавил, что относительно острова "можно заключить сделку". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".
Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
По его словам, местные жители во время недавнего визита сына Трампа в Гренландию выразили желание "иметь право развивать собственные ресурсы". По мнению Вэнса, датские власти сделали недостаточно для безопасности региона.
Поэтому будущий вице-президент заявил, что это "хорошая возможность" для США "взять на себя инициативу в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов".
Читайте также на портале "Комментарии" — избранный президент США Дональд Трамп привлек внимание мира к Гренландии после заявлений, что самый большой остров мира должен быть частью Соединенных Штатов. Представители зависимой от Дании автономной территории думают о сближении с Америкой, но не в политическом контексте, а в футбольном.
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