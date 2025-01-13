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Джей Ди Вэнс заинтриговал заявлением: действительно ли Трамп дожал вопрос с Гренландией

Будущий вице-президент США заявил, что местные жители во время недавнего визита сына Трампа в Гренландию выразили желание "иметь право развивать собственные ресурсы"

сегодня, 11:43
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Кравцев Сергей

Будущий вице-президент США, ближайший соратник Дональда Трампа – Джей Ди Вэнс – заявил, что у США нет необходимости использовать военную силу в Гренландии, в то же время он добавил, что относительно острова "можно заключить сделку". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".

Джей Ди Вэнс заинтриговал заявлением: действительно ли Трамп дожал вопрос с Гренландией

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

"Нам не нужно использовать военную силу. Люди забывают, что у нас уже есть войска (определенный военный контингент на острове – ред.) в Гренландии"– отметил Джей Ди Вэнс.

По его словам, местные жители во время недавнего визита сына Трампа в Гренландию выразили желание "иметь право развивать собственные ресурсы". По мнению Вэнса, датские власти сделали недостаточно для безопасности региона.

"Откровенно говоря, нынешнее руководство, датское правительство, не очень хорошо поработало над тем, чтобы обезопасить Гренландию", – сказал республиканец.

Поэтому будущий вице-президент заявил, что это "хорошая возможность" для США "взять на себя инициативу в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов".

"И это то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего. Он умеет заключать соглашения, и я думаю, что по Гренландии можно заключить соглашение", – высказался Вэнс.

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