Джей Ди Вэнса, вице-президента США, освистали зрители, когда он занял свое место на концерте Национального симфонического оркестра в Вашингтонском центре Кеннеди в четверг вечером. Видео опубликовало издание The Guardian, передает портал "Комментарии".

Джей ди Вэнс с женой

Когда начались обычные объявления перед концертом, вице-президентская делегация вошла в ложу. Свист и насмешки взорвались в зале, заглушив объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места.

Такой громкий, страстный политический протест был чрезвычайно необычным событием в обычно вежливом и сдержанном мире классической музыки.

Вэнс иронически признал крики и восклицания "Ты испортил это место!" с улыбкой и взмахом.

Зрители прошли полную проверку безопасности секретной службы, когда кортеж Вэнса подъехал к Национальному центру исполнительских искусств США, задержав начало концерта на 25 минут.

После появления новостей о реакции на Вэнса на концерте Ричард Гренелл, временный директор Центра Кеннеди, недавно назначенный Трампом, сказал, что толпа была "нетерпимой".

В феврале Дональд Трамп уволил председателя правления Центра Кеннеди вместе с 13 его доверенными лицами, назначив себя новым председателем, привлекая советника по внешней политике и близкого соратника Ричарда Гренелла временным руководителем, а также назначив новых членов правления, среди которых Уша Вэнс. Она являлась членом правления Симфонического оркестра Цинциннати с 2020 по 2022 год.

"Итак, мы завладели Центром Кеннеди", — сказал тогда президент. "Нам не понравилось то, что они показывали, и разные другие вещи".

Возможно, не удивительно, что концертная программа вечера в четверг – второй скрипичный концерт Шостаковича с солистом Леонидасом Кавакосом, а затем "Петрушка" Стравинского – началась шатко, прежде чем закрепиться.

Зрители нервно шутили в антракте о соответствующей всероссийской программе, учитывая жестокую расправу Вэнса с украинским президентом Владимиром Зеленским во время переговоров в Овальном кабинете в феврале, что сыграло прямо на руку российскому правителю Владимиру Путину.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как Дональд Трамп похвалил Вэнса за его носки.