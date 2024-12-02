Джо Байден нарушил свое главное обещание: скандал в Белом доме

В преддверии завершения своего президентского срока Джо Байден решился на резонансный шаг — помиловал своего сына Хантера Байдена, нарушив собственное обещание не вмешиваться в дело. Это решение стало одним из самых обсуждаемых в США за последние месяцы, поскольку его сын ранее признан виновным по серьезным обвинениям. Об этом сообщило издание BILD.

Джо Байден помиловал сына за несколько недель до завершения срока

Решение о помиловании появилось буквально за несколько недель до того, как Байден покинет Белый дом. В своем заявлении, опубликованном пресс-службой, президент объяснил, что этот шаг был вынужденным.

"Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня, – и нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится. Хватит. Всю свою карьеру я придерживался простого принципа: просто скажите правду американскому народу правду – и народ будет справедливым <...> Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению", — сказал Байден.

Хантер Байден в этом году оказался в центре внимания из-за серьезных обвинений. Суд признал его виновным в нарушении закона о владении оружием и уклонении от уплаты налогов. Ожидалось, что приговор будет оглашен в декабре и ему грозило реальное тюремное заключение.

Хантер Байден уже давно является объектом критики, особенно со стороны оппонентов отца. Скандалы вокруг его финансовых и личных проблем регулярно становились причиной атак на Джо Байдена. Дело Хантера рассматривалось как один из ключевых козырей в политической борьбе, особенно накануне президентских выборов.

Напомним, что ранее Джо Байден заявлял, что не намерен вмешиваться в дело, подчеркивая, что "закон должен быть одинаковым для всех". Однако в последний момент он сменил свою позицию.