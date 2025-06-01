Джо Байден сделал новое заявление о своем раке простаты

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Slava Kot
Бывший президент США Джо Байден публично прокомментировал свое состояние здоровья после диагноза "агрессивная форма рака простаты". По его словам, врачи настроены оптимистично по лечению онкологии и его выздоровлению.
Джо Байден. Фото из открытых источников
Джо Байден выступил в Делавере в память о погибших военных. Экс-президент также вспомнил 10-ю годовщину смерти своего сына Бо Байдена, умершего в 2015 году от опухоли мозга в возрасте 46 лет. После выступления Байден рассказал о деталях собственного онкологического заболевания. Он подтвердил, что проходит лечение от рака простаты, который уже успел распространиться на кости. Однако по его словам, рак не задел внутренние органы.
Экс-президент рассказал, что принимает "одну конкретную таблетку в день" и уже определился с методом терапии.
На фоне новостей о болезни Байдена президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление. Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Трамп фактически отказался выразить соболезнования, заявив, что "это не умный человек, а я бы сказал, несколько злобный. Если тебе его жаль, не жалей его, потому что он злой".
Байден не комментировал слова Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США могут возбудить уголовное дело против жены Байдена из-за его рака простаты. В команде Трампа намекнули, что Джилл Байден якобы могла скрывать онкологию мужа.
Также "Комментарии" писали, что уролог назвал первые признаки рака простаты.
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