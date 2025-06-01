Джо Байден сделал новое заявление о своем раке простаты

Бывший президент США Джо Байден публично прокомментировал свое состояние здоровья после диагноза "агрессивная форма рака простаты". По его словам, врачи настроены оптимистично по лечению онкологии и его выздоровлению.

Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден выступил в Делавере в память о погибших военных. Экс-президент также вспомнил 10-ю годовщину смерти своего сына Бо Байдена, умершего в 2015 году от опухоли мозга в возрасте 46 лет. После выступления Байден рассказал о деталях собственного онкологического заболевания. Он подтвердил, что проходит лечение от рака простаты, который уже успел распространиться на кости. Однако по его словам, рак не задел внутренние органы.

"Все люди очень оптимистичны… Ожидается, что мы сможем победить это. От нас ожидают, что мы сможем это преодолеть, это не в каком-то органе. Мои кости крепкие, я чувствую себя хорошо", — сказал Байден.

Экс-президент рассказал, что принимает "одну конкретную таблетку в день" и уже определился с методом терапии.

На фоне новостей о болезни Байдена президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление. Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Трамп фактически отказался выразить соболезнования, заявив, что "это не умный человек, а я бы сказал, несколько злобный. Если тебе его жаль, не жалей его, потому что он злой".

Байден не комментировал слова Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США могут возбудить уголовное дело против жены Байдена из-за его рака простаты. В команде Трампа намекнули, что Джилл Байден якобы могла скрывать онкологию мужа.

Также "Комментарии" писали, что уролог назвал первые признаки рака простаты.