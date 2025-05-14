Джонсон назвал главную ошибку Байдена в отношении Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад под руководством экс-президента США Джо Байдена "не имел яиц", чтобы дать все необходимое Украине для противостояния с Россией. Однако, по его словам, мир в Украину может принести Дональд Трамп.

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон выступил на Копенгагенском саммите, где упрекнул реакции Джо Байдена на войну в Украине.

"За Джо Байдена и в течение предыдущих двух лет, что бы вы ни сказали о том, что делал Запад, мы просто пытались не допустить поражения украинцев. Но у нас не было яиц, чтобы дать им то, что им действительно нужно", — сказал Джонсон.

Британский политик отметил, что именно Трамп в 2018 году снял ограничения и предоставил Украине летальное оружие — ракеты Javelin. По его словам, несмотря на отсутствие давления на Россию от Трампа, именно у президента США якобы есть шанс закончить войну в Украине.

"Такие лидеры, как президент Трамп, выслушивают много разных голосов, прежде чем принять решение. Я волнуюсь, но не думаю, что Дональд Трамп инстинктивно позволит Украине быть разгромленной. Я всегда думал, что если мы сможем достичь мира в Украине благодаря силе, то Трамп на самом деле может это сделать ", — сказал Джонсон.

Однако Джонсон также выразил опасение, что война в Украине может завершиться на условиях Путина, предполагающих отказ Украины от членства в НАТО и прекращение поставок военной помощи.

Отметим, что, несмотря на слова Джонсона, Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а более 100 млрд долларов помощи, которые уже были направлены или находящиеся в процессе передачи, были приняты при президентстве Байдена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что не так с идеей Трампа закончить войну. В чем опасность для Украины.