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Slava Kot
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад под руководством экс-президента США Джо Байдена "не имел яиц", чтобы дать все необходимое Украине для противостояния с Россией. Однако, по его словам, мир в Украину может принести Дональд Трамп.
Борис Джонсон. Фото из открытых источников
Борис Джонсон выступил на Копенгагенском саммите, где упрекнул реакции Джо Байдена на войну в Украине.
Британский политик отметил, что именно Трамп в 2018 году снял ограничения и предоставил Украине летальное оружие — ракеты Javelin. По его словам, несмотря на отсутствие давления на Россию от Трампа, именно у президента США якобы есть шанс закончить войну в Украине.
Однако Джонсон также выразил опасение, что война в Украине может завершиться на условиях Путина, предполагающих отказ Украины от членства в НАТО и прекращение поставок военной помощи.
Отметим, что, несмотря на слова Джонсона, Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а более 100 млрд долларов помощи, которые уже были направлены или находящиеся в процессе передачи, были приняты при президентстве Байдена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что не так с идеей Трампа закончить войну. В чем опасность для Украины.
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