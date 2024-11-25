Эффект от новой команды Трампа: Билл Клинтон ответил, каким он будет

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон выразил критику в адрес кадровых решений Дональда Трампа, заявив, что его подходы подрывают доверие к федеральному правительству и дискредитируют образованных людей. Об этом пишет The Telegraph .

Билл Клинтон (фото из открытых источников)

Клинтон подчеркнул, что Трамп выбирает свою команду таким образом, чтобы использовать недоверие своих поклонников к федеральным структурам. По его мнению, это часть стратегии избранного президента, которая направлена на усиление скептицизма среди избирателей.

"Трамп считает, что его сторонники вообще не доверяют федеральному правительству. И Господь знает, что он сделал все, чтобы разрушить эту уверенность", – сказал Клинтон.

Экс-президент также отметил, что кандидаты, которых Трамп намерен назначить на ключевые должности, имеют репутацию, которая подвергает сомнению их компетентность и подрывает остатки общественного доверия к власти.

Среди противоречивых кадровых решений Трампа — выдвижение на высокие должности лиц с сомнительным прошлым. Одним из таких примеров есть предложение назначить генеральным прокурором Метта Гетца. Однако Гетц отозвал свою кандидатуру из-за скандалов вокруг его прошлого. В 2020 году против него начали расследование по обвинениям в использовании услуг несовершеннолетней девушки, однако впоследствии все обвинения были сняты.

Критика со стороны Демократической партии касается и выдвижения другого кандидата, которого Клинтон охарактеризовал как главу разведки с прокремлевскими взглядами. Демократы считают, что такие кадровые решения Трампа вредят репутации государственных учреждений и лишь усугубляют политические разногласия в стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа намекнули, что тесно работают с администрацией Байдена по вопросам нацбезопасности