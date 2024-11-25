logo

BTC/USD

95087.33

ETH/USD

3456.38

LTC/USD

94.81

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Эффект от новой команды Трампа: Билл Клинтон ответил, каким он будет
commentss НОВОСТИ Все новости

Эффект от новой команды Трампа: Билл Клинтон ответил, каким он будет

Билл Клинтон говорит, что кадровый отбор Трампа является попыткой уничтожить доверие общества к федеральному правительству.

сегодня, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон выразил критику в адрес кадровых решений Дональда Трампа, заявив, что его подходы подрывают доверие к федеральному правительству и дискредитируют образованных людей. Об этом пишет The Telegraph .

Эффект от новой команды Трампа: Билл Клинтон ответил, каким он будет

Билл Клинтон (фото из открытых источников)

Клинтон подчеркнул, что Трамп выбирает свою команду таким образом, чтобы использовать недоверие своих поклонников к федеральным структурам. По его мнению, это часть стратегии избранного президента, которая направлена на усиление скептицизма среди избирателей.

"Трамп считает, что его сторонники вообще не доверяют федеральному правительству. И Господь знает, что он сделал все, чтобы разрушить эту уверенность", – сказал Клинтон.

Экс-президент также отметил, что кандидаты, которых Трамп намерен назначить на ключевые должности, имеют репутацию, которая подвергает сомнению их компетентность и подрывает остатки общественного доверия к власти.

Среди противоречивых кадровых решений Трампа — выдвижение на высокие должности лиц с сомнительным прошлым. Одним из таких примеров есть предложение назначить генеральным прокурором Метта Гетца. Однако Гетц отозвал свою кандидатуру из-за скандалов вокруг его прошлого. В 2020 году против него начали расследование по обвинениям в использовании услуг несовершеннолетней девушки, однако впоследствии все обвинения были сняты.

Критика со стороны Демократической партии касается и выдвижения другого кандидата, которого Клинтон охарактеризовал как главу разведки с прокремлевскими взглядами. Демократы считают, что такие кадровые решения Трампа вредят репутации государственных учреждений и лишь усугубляют политические разногласия в стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа намекнули, что тесно работают с администрацией Байдена по вопросам нацбезопасности



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости