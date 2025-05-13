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Его не будет, но представители США точно будут: Трамп ответил, кто из американцев улетит в Стамбул

Трамп также добавил, что ожидает "достаточно хороших" результатов по итогам встречи

сегодня, 19:26
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Лиля Воробьева

Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал президент США заявил Дональд Трамп под свой визит на Ближний Восток.

Его не будет, но представители США точно будут: Трамп ответил, кто из американцев улетит в Стамбул

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Американский президент также добавил, что ожидает "достаточно хороших" результатов по итогам встречи представителей России и Украины в Турции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что визит Рубио и Трампа в Стамбул с прекратит войну. Запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. Об этом говорится в материале CNN.

С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии. С другой стороны, Зеленский видит в Путине агрессора, который безосновательно вторгся в Украину и ежедневно наносит ракетные удары по мирным жителям. Маловероятно, что двум лидерам удастся найти общий язык и достичь примирения.

В то же время, как отмечает CNN, участие США в возможной встрече также вызывает вопросы. При определенных условиях, в частности, присутствии государственного секретаря Марко Рубио в Турции и пребывания Дональда Трампа в регионе, Белый дом может попытаться содействовать переговорам. Однако Путин еще не подтвердил свое участие, и любое его согласие сейчас может восприниматься как показательный жест мира. Однако чрезмерная вовлеченность Соединенных Штатов может негативно отразиться на их международных отношениях.



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