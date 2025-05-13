Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал президент США заявил Дональд Трамп под свой визит на Ближний Восток.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Американский президент также добавил, что ожидает "достаточно хороших" результатов по итогам встречи представителей России и Украины в Турции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что визит Рубио и Трампа в Стамбул с прекратит войну. Запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. Об этом говорится в материале CNN.

С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии. С другой стороны, Зеленский видит в Путине агрессора, который безосновательно вторгся в Украину и ежедневно наносит ракетные удары по мирным жителям. Маловероятно, что двум лидерам удастся найти общий язык и достичь примирения.

В то же время, как отмечает CNN, участие США в возможной встрече также вызывает вопросы. При определенных условиях, в частности, присутствии государственного секретаря Марко Рубио в Турции и пребывания Дональда Трампа в регионе, Белый дом может попытаться содействовать переговорам. Однако Путин еще не подтвердил свое участие, и любое его согласие сейчас может восприниматься как показательный жест мира. Однако чрезмерная вовлеченность Соединенных Штатов может негативно отразиться на их международных отношениях.

