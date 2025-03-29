Экономисты США подсказали Трампу, как быстро заставить Путина прекратить войну

Президент США может уже сейчас использовать действенные механизмы, чтобы заставить российского диктатора оперативно сесть за стол переговоров и начать предметный разговор о завершении войны в Украине. для этого администрации США всего лишь нужно накладывать санкции на всех, кто участвует в продаже российских нефти и газа, в любой стране. Избегать этого Кремль мог бы только путем уплаты сборов за каждую поставку. Об этом в колонке для The New York Times пишет известные американские экономисты Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, такой платеж назывался бы российской универсальной пошлиной. Он начинался бы с низкого уровня и увеличивался бы с каждой неделей, проходящей без мирного соглашения.

Экономисты подчеркивают, если Россия не будет платить, то вторичные санкции лягут на плечи всех участников транзакции, включая владельцев нефтяных танкеров, страховщиков и покупателей. Авторы мнения напоминают, что компании из Индии и Китая не хотят попасть под американские санкции, импортируя российскую нефть. Кроме того, подобные танкерные перевозки мониторятся коммерческими сторонами и самими США.

Авторы публикации обращают внимание еще на один аспект, что такая пошлина немедленно обеспечила бы США деньги, в отличие от соглашения об украинских полезных ископаемых. По их данным, сбор в размере 20 долларов за баррель нефти может приносить до 120 миллионов долларов в день.

Такие шаги, либо заставят путинский режим сесть за стол переговоров, надеясь на отмену пошлины, либо позволят США ежегодно получать деньги, которыми можно финансировать предложенное Трампом сокращение налогов. Кроме того, РФ фактически вернет деньги, которые были использованы на помощь Украине.

Хаббард и Вольфрам выступают с идеей о принятии законопроекта о введении такого тарифа Конгрессу, чтобы президент мог защитить свои отношения с Путиным.

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