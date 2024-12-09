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Ткачик Олеся
Политика Соединенных Штатов стала одним из факторов, убедивших Россию в отсутствии решимости Запада, способствуя затягиванию войны против Украины. Такое мнение высказал академический директор Амстердамского университета и бывший чиновник правительства США Эндрю Чахоян в своей статье для Politico.
США и Украина
В частности, Чахоян критикует подход администрации президента США Джо Байдена, отмечая, что поддержка Украины оказалась недостаточной для изгнания российских войск.
Аналитик считает, что ошибки Запада начались задолго до 2022 года. Среди ключевых провалов стало отсутствие должной реакции на вторжение России в Грузию в 2008 году; уменьшение важности сбивания рейса MH17 и безнаказанность в поддержку Россией режима Башара Асада в Сирии в 2015 году.
Чахоян подчеркивает, что эти события лишь укрепляли убеждение Кремля в слабости Запада.
Автор также обращает внимание на слова бывшего президента США Дональда Трампа о необходимости демонстрации силы сделать Штаты сильными.
Чахоян призывает Запад к более решительным действиям, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию Москвы и обеспечить мир и стабильность в мире.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ожидает Трампа, если он решит отдать Украину Путину.
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