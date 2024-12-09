Политика Соединенных Штатов стала одним из факторов, убедивших Россию в отсутствии решимости Запада, способствуя затягиванию войны против Украины. Такое мнение высказал академический директор Амстердамского университета и бывший чиновник правительства США Эндрю Чахоян в своей статье для Politico.

США и Украина

В частности, Чахоян критикует подход администрации президента США Джо Байдена, отмечая, что поддержка Украины оказалась недостаточной для изгнания российских войск.

"При президенте Джо Байдене США рассматривали реваншизм Москвы как кризис, которым нужно руководить, а не как войну, которую нужно выиграть, предлагая поддержку, чтобы Украина могла бороться, но никогда не была достаточной, чтобы выгнать захватчиков", — пишет Чахоян.

Аналитик считает, что ошибки Запада начались задолго до 2022 года. Среди ключевых провалов стало отсутствие должной реакции на вторжение России в Грузию в 2008 году; уменьшение важности сбивания рейса MH17 и безнаказанность в поддержку Россией режима Башара Асада в Сирии в 2015 году.

Чахоян подчеркивает, что эти события лишь укрепляли убеждение Кремля в слабости Запада.

"Россию, как показывает история, сдерживает сила и ободряет слабость. Она питается страхом и нерешительностью противника. И хотя Москва несет полную ответственность за развязывание этой катастрофической войны, модель ошибок западной политики позволила ее амбициям выйти из-под контроля", — подчеркнул. эксперт.

Автор также обращает внимание на слова бывшего президента США Дональда Трампа о необходимости демонстрации силы сделать Штаты сильными.

"Сила, использованная мудро и решительно, – это именно то, что понадобится, чтобы оттянуть мир от края пропасти, восстановить сдерживание и положить конец преступной войне России", – подытожил американский эксперт.

Чахоян призывает Запад к более решительным действиям, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию Москвы и обеспечить мир и стабильность в мире.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ожидает Трампа, если он решит отдать Украину Путину.



