Экс-глава Пентагона назвал непоправимую ошибку Трампа: как это касается Путина и НАТО

Вместо того, чтобы усиливать позиции НАТО, новый президент США Дональд Трамп начал осыпать комплиментами российского диктатора Путина и пытаться с ним выстроить дружеские отношения. Это есть самая большая ошибка, которую только мог совершить президент США в нынешней ситуации. Такое мнение в интервью Foreign Policy выразил бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта.

Леон Панетта. Фото: из открытых источников

"Вместо того, чтобы президент Трамп искал Гренландию, для нашей национальной безопасности было бы гораздо больше смысла, если бы он решительно поддерживал альянс НАТО. Это было бы гораздо важнее для нашей безопасности, особенно когда речь идет об угрозе со стороны России", — считает экс-министр обороны США.

Также Панетта раскрыл некоторую информацию, которую узнал о Путине, когда был главой Пентагона.

Экс-министр обороны США подчеркнул, суть заключается в том, что Путину никогда нельзя было доверять – никогда ему не доверяли. Фундаментальная цель Путина – подорвать США и подорвать демократии в мире.

По словам Леона Панетты, Путин не тот человек, кто ответит на "очень прошу". Единственное, что на самом деле понимает Путин, это сила. В конце концов, президент Трамп рано или поздно, но придет к этому пониманию, как и любой другой президент, которому приходилось иметь дело с Путиным.

Панетта также отметил, что существует много путаницы и неопределенности относительно того, какой именно является стратегия Трампа по нацбезопасности США. Он говорит, что пошлины улучшат экономику, а его отношения с Путиным каким-то образом могут привести к миру. Впрочем, пока ничего из этого не работает — даже его переговоры с Ираном.

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