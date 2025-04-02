Экс-глава Пентагона назвал непоправимую ошибку Трампа: как это касается Путина и НАТО

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Кравцев Сергей
Вместо того, чтобы усиливать позиции НАТО, новый президент США Дональд Трамп начал осыпать комплиментами российского диктатора Путина и пытаться с ним выстроить дружеские отношения. Это есть самая большая ошибка, которую только мог совершить президент США в нынешней ситуации. Такое мнение в интервью Foreign Policy выразил бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта.
Леон Панетта. Фото: из открытых источников
Также Панетта раскрыл некоторую информацию, которую узнал о Путине, когда был главой Пентагона.
Экс-министр обороны США подчеркнул, суть заключается в том, что Путину никогда нельзя было доверять – никогда ему не доверяли. Фундаментальная цель Путина – подорвать США и подорвать демократии в мире.
По словам Леона Панетты, Путин не тот человек, кто ответит на "очень прошу". Единственное, что на самом деле понимает Путин, это сила. В конце концов, президент Трамп рано или поздно, но придет к этому пониманию, как и любой другой президент, которому приходилось иметь дело с Путиным.
Панетта также отметил, что существует много путаницы и неопределенности относительно того, какой именно является стратегия Трампа по нацбезопасности США. Он говорит, что пошлины улучшат экономику, а его отношения с Путиным каким-то образом могут привести к миру. Впрочем, пока ничего из этого не работает — даже его переговоры с Ираном.
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