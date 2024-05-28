Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе рассказал, к чему РФ подталкивает США

Удары российских войск по гражданским объектам и в частности смертоносный обстрел Россией торгового центра "Эпицентр" в Харькове, состоявшийся в субботу, подталкивают США к тому, чтобы снизить стандарты для применения американского оружия против целей на территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CNN сделал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг.

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг. Фото: из открытых источников

"Учитывая удары России по гражданским, мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", – допустил эксперт, комментируя удары России по харьковскому "Эпицентру".

Гертлинг утверждает, что внутри администрации Байдена продолжаются значительные дискуссии относительно того, должна ли Украина применять американское оружие для ударов по территории России, и отмечает, что существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать. В частности, позволив Украине применять американское оружие по целям в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского диктатора Путина, который станет активно утверждать, что США нападают на Россию якобы с использованием "украинских прокси сил".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает истерически бить по гражданской инфраструктуре в Украине (очередная трагедия произошла в Харькове), пугать применением ядерного оружия, требовать переговоров о прекращении войны на своих условиях, угрожая, что иначе захвати новые украинские территории. Готовы ли США и их демократические союзники дать настоящий отпор агрессивным автократиям? Чего в этом плане ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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