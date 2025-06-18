Экс-посол США отомстит Трампу за Украину: принято кардинальное решение

Бриджит Бринк, которая в апреле покинула пост посла США в Украине из-за давления со стороны американских политических кругов и замечаний со стороны Киева, объявила об участии в выборах в Конгресс США. Она будет выдвигаться от 7 избирательного округа штата Мичиган. В своем обращении в социальной сети X дипломат объяснила, что приняла это решение, чтобы бороться за демократические ценности, защищать свободу и открыто противостоять политике Дональда Трампа.

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В заявлении и сопроводительном видео Бринк подчеркнула, что почти три десятилетия своей жизни посвятила защите демократии в самых сложных уголках мира. Особо она отметила поддержку Украины в условиях полномасштабного вторжения России и важности американского лидерства в этом конфликте.

"Помощь Украине — это не только о геополитике, а о выборе между свободным миром и диктатурами", — отметила Бринк.

Она вспомнила собственный опыт, полученный во время трехлетней дипломатической службы в Киеве — видела своими глазами разрушения, гибель мирных жителей и военные преступления, представляющие непосредственную угрозу безопасности Европы.

Бринк заявила, что оставила дипломатическую карьеру, чтобы иметь возможность публично говорить о вызовах, стоящих перед США. Она жестко раскритиковала Дональда Трампа за его политику в отношении Украины, обвинив его в нежелании давить на Россию — страну-агрессора.

"Трамп оказывает давление не на Путина, а на нашего союзника — Украину. А это — путь к катастрофе, а не к миру", — подчеркнула она.

Портал "Комментарии" писал, что посол США в Украине Бриджит Бринк ушла в отставку. Как отметил эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский, кандидатуры новых послов утверждает Сенат США. Впрочем, по его словам, сейчас там явно не до скорых шагов.