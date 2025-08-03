Экс-советник Трампа Болтон высмеял его из-за угроз России о ядерном флоте США

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал идею передислокации атомных субмарин ближе к России. По его словам, такой шаг Трампа свидетельствует, что у него полностью нет непонимания ядерной доктрины США.

Бывший советник Трампа Джон Болтон. Фото из открытых источников

Джон Болтон в интервью CNN заявил, что Трамп не понимает принципов функционирования американского ядерного флота, в том числе подводных лодок класса "Огайо", несущих ядерные ракеты.

"Трамп не понимает, как работает наш ядерный флот или каков у них план операций. Как работают подлодки с баллистическими ракетами и как они функционируют, по сути, как наша вторая ударная сила в случае ядерной войны", — сказал Болтон.

По словам Болтона, стратегические субмарины США уже находятся в постоянном патрулировании в открытом океане в рамках системы сдерживания. Их точное расположение засекречено, что гарантирует их готовность нанести ответный удар в случае ядерной атаки со стороны Китая или России. Именно это делает их ключевым элементов американской стратегии сдерживания и ответного удара.

"Утверждение, что он собирается перемещать такие подлодки куда угодно, свидетельствует о том, что он сейчас не знает, как они работают. Надеюсь, кто-то из Пентагона объяснит это Трампу… Некоторые в Кремле могут подумать, что Трамп намекает на первый удар, что еще опаснее", — добавил Болтон.

Интервью с критикой Трампа прозвучало на фоне решений президента США по изменению расположения стратегических ядерных сил. Решение Трампа появилось после очередных агрессивных заявлений со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, прибегшего к очередным ядерным угрозам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников сделал тревожный прогноз, заметив, что Трамп и Путин могут начать ядерную войну.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отложил ответ на заявление Трампа о перемещении атомных подлодок к берегам России.