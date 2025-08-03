Экс-советник Трампа Болтон высмеял его из-за угроз России о ядерном флоте США

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Slava Kot
Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал идею передислокации атомных субмарин ближе к России. По его словам, такой шаг Трампа свидетельствует, что у него полностью нет непонимания ядерной доктрины США.
Бывший советник Трампа Джон Болтон. Фото из открытых источников
Джон Болтон в интервью CNN заявил, что Трамп не понимает принципов функционирования американского ядерного флота, в том числе подводных лодок класса "Огайо", несущих ядерные ракеты.
По словам Болтона, стратегические субмарины США уже находятся в постоянном патрулировании в открытом океане в рамках системы сдерживания. Их точное расположение засекречено, что гарантирует их готовность нанести ответный удар в случае ядерной атаки со стороны Китая или России. Именно это делает их ключевым элементов американской стратегии сдерживания и ответного удара.
Интервью с критикой Трампа прозвучало на фоне решений президента США по изменению расположения стратегических ядерных сил. Решение Трампа появилось после очередных агрессивных заявлений со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, прибегшего к очередным ядерным угрозам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников сделал тревожный прогноз, заметив, что Трамп и Путин могут начать ядерную войну.
Также "Комментарии" писали, что Кремль отложил ответ на заявление Трампа о перемещении атомных подлодок к берегам России.