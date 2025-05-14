Экс-советник Трампа спрогнозировала ужасные события для мира: подробности

Бывшая советница Белого дома по России Фиона Гилл предупредила, что безответственный подход Дональда Трампа к международным отношениям может привести к глобальной катастрофе. По ее словам, стремление Трампа изолировать США может привести к ситуации, похожей на Первую мировую войну.

Дональд Трамп

Гилл подчеркнула, что после прихода к власти Трамп быстро изменил геополитический подход: забрал военную поддержку Украины в войне с Россией и начал демонстрировать стремление к миру любой ценой, приближаясь к Владимиру Путину. Несмотря на свое предвыборное обещание снизить влияние США в мировых делах, Трамп одновременно обещал "отстроить Газу" и активно действовал против хуситов в Йемене.

Фиона Гилл предостерегает, что планы Трампа сократить роль США как "мирового полицейского" могут привести к возвращению конфликтов, уже казавшихся прошлым.

"Я очень волнуюсь из-за возможного сценария Первой мировой войны, когда действующая система разваливается, и начинаются многочисленные переплетающиеся между собой конфликты", — отметила Гилл.

Бывшая советница сравнивает ситуацию с временами Холодной войны, когда глобальная стабильность обеспечивалась благодаря ядерному сдерживанию. По ее словам, несмотря на страх ядерного уничтожения, этот баланс способствовал ограничению конфликтов.

"Сейчас мы видим множество новых конфликтов из-за распада старой системы. Во время Холодной войны четкое сдерживание работало как ядерная стена, которая ограничивала конфликты", – объяснила Гилл.

Однако без сдерживающих факторов возникают новые типы конфликтов, приносящие огромные страдания.

Гилла также поделилась своими впечатлениями от работы с Трампом. Она отметила, что президент воспринимал себя как конституционный монарх, а американская конституция, по его мнению, ограничивала его полномочия.

"Трамп пытался разрушить государственные институты и создать вокруг себя что-то вроде двора в Мар-а-Лаго", — сказала Гилл.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп сделал важный анонс по поводу событий в Украине.



