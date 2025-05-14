Экс-советник Трампа спрогнозировала ужасные события для мира: подробности

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Ткачик Олеся
Бывшая советница Белого дома по России Фиона Гилл предупредила, что безответственный подход Дональда Трампа к международным отношениям может привести к глобальной катастрофе. По ее словам, стремление Трампа изолировать США может привести к ситуации, похожей на Первую мировую войну.
Дональд Трамп
Гилл подчеркнула, что после прихода к власти Трамп быстро изменил геополитический подход: забрал военную поддержку Украины в войне с Россией и начал демонстрировать стремление к миру любой ценой, приближаясь к Владимиру Путину. Несмотря на свое предвыборное обещание снизить влияние США в мировых делах, Трамп одновременно обещал "отстроить Газу" и активно действовал против хуситов в Йемене.
Фиона Гилл предостерегает, что планы Трампа сократить роль США как "мирового полицейского" могут привести к возвращению конфликтов, уже казавшихся прошлым.
Бывшая советница сравнивает ситуацию с временами Холодной войны, когда глобальная стабильность обеспечивалась благодаря ядерному сдерживанию. По ее словам, несмотря на страх ядерного уничтожения, этот баланс способствовал ограничению конфликтов.
Однако без сдерживающих факторов возникают новые типы конфликтов, приносящие огромные страдания.
Гилла также поделилась своими впечатлениями от работы с Трампом. Она отметила, что президент воспринимал себя как конституционный монарх, а американская конституция, по его мнению, ограничивала его полномочия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп сделал важный анонс по поводу событий в Украине.
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