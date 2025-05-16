Эксдиректор ФБР запостил фото с ракушками: его обвинили в призыве убить Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми знал о скрытом содержании своей публикации в Instagram, где были изображены ракушки, составленные в номере "86 47". Об этом он сказал в интервью Fox News.

Фото с "призывом" убить Трампа

Коми опубликовал фото с ракушками, разложенными таким образом, что они формировали цифры "86 47". Пост быстро удалили, но пользователи соцсетей успели его заметить. Число "86" в сленге может означать "избавиться" или "ликвидировать", а "47" указывает на Трампа как 47 президента США. Многие восприняли это как призыв к убийству.

"Он знал, что это значит", — заявил Трамп. — Это означало убийство. Это очевидно даже для ребенка".

Президент также добавил, что Коми действовал намеренно, чтобы подстрекнуть к насилию, и подчеркнул, что его популярность среди американцев растет, что вызывает недовольство у бывшего директора ФБР.

Джеймс Коми после инцидента извинился и объяснил, что не знал о возможных негативных коннотациях чисел. По его словам, фото было сделано случайно во время прогулки по пляжу.

"Я не сознавал, что некоторые связывают эти числа с насилием. Мне даже в голову не пришло, что это может означать нечто подобное", — объяснил Коми.

Трамп заявил, что не будет принимать решение о юридическом преследовании самостоятельно, а оставит это на усмотрение генерального прокурора Пам Бонди. Он отметил, что учитывая прошлое Коми, не стоит быть снисходительным в такой ситуации.

После инцидента республиканцы выразили возмущение действиями Коми. Дональд Трамп-младший в своих социальных сетях назвал это прямым призывом к убийству его отца. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что инцидент будет расследован как угроза жизни президента.

Директор национальной разведки Тулси Габбард подвергла резкой критике объяснение Коми, назвав его "абсурдным". Она считает, что как бывший директор ФБР он не мог не знать о скрытом содержании своего поста.

"Я очень озабочена жизнью президента. Коми должен быть привлечен к ответственности за такие провокационные действия", — подчеркнула Габбард.

В то же время поклонники Коми считают, что значение "86" в сленге может означать "избавиться" или "отклонить", что можно трактовать как политический призыв к импичменту Трампа, а не к физическому устранению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может быть болен деменцией.



