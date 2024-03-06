Эксперт об отказе Зеленской Белому дому: Мы ничего не должны Байдену, сделал гораздо меньше, чем мог

Как подчеркнул Алексей Голобуцкий, звучат мнения о том, что Елена Зеленская должна была лететь в США даже несмотря на то, что должна сидеть рядом с вдовой Навального Юлией, чтобы поддержать Байдена.

Елена Зеленская

"Во-первых, мы ничего не должны Байдену: он сделал гораздо меньше, чем мог и имел, какие бы ни были на то причины. То есть безусловная поддержка вопреки собственным интересам и эмоциям будет безосновательной. Во-вторых, такая позиция будет бесполезной и ненужной: на большинство проблем Байдена мы никак не можем повлиять",

– подчеркнул эксперт.

В-третьих, добавил он, в Украине на эти грабли уже наступали: не просто преждевременно определяли, кто из американских кандидатов для нас лучше, но и брались ему содействовать, не считая вероятности его выигрыша.

"Сейчас на глазах усиливаются шансы Трампа. Уже Никки Гейли сняла свою кандидатуру. И вот для чего Украине сейчас демонстрировать республиканцам незадолго до выборов, что мы держимся до последнего за Байдена, а Трамп для нас неприемлем? В наших интересах – быть равноприближенными к обеим силам. Тем более что Украину поддерживает где-то одинаковое количество конгрессменов как из республиканцев, так и из демократов",

– подчеркнул Голобуцкий.

Также, по словам эксперта, нет смысла в аргументах о том, что Украина "сливает" Байдена.

"Он сам себя сливает. Человек никак не хочет понять, что главная претензия американских избирателей – не миграционная политика, а то, что он в принципе не может повлиять. Возраст. Особенно это отталкивает избирателей младше 50. Байден не хочет понимать, насколько ультимативна эта претензия, поэтому будет идти до последнего и со значительной вероятностью проиграет"

, – подчеркнул Голобуцкий.

По его словам, хорошо, что Украина смогла избежать недопустимой концепции Белого дома, который хотел выставить Зеленскую и Навальную "символами сопротивления" российскому диктатору Владимиру Путину. США хотелось показать, что Украину и Россию разъединяет только Путин.

"Так что Зеленская решила совершенно верно. У нее "накладки графика", в Навальной "усталость". Даже если бы было сразу известно, что Навальная не поедет, все равно поездка Зеленской в качестве "предвыборного агитационного атрибута" (а так бы и читалось американцами) была бы нам невыгодна с точки зрения наших интересов",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Елена Зеленская отказалась от визита в Конгресс США, потому что ее должны были посадить рядом с вдовой Навального Юлией.