logo

BTC/USD

118053

ETH/USD

4469.18

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске, как двое старых друзей.

17 августа 2025, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обменялись рукопожатием, вызвавшим волну обсуждений в соцсетях. Эксперт по языку тела объяснила, что на самом деле скрывало это взаимодействие между обоими лидерами стран.

Эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Анкоридже для обсуждения войны в Украине. На красной дорожке, которую американские военные постелили российскому диктатору, журналисты зафиксировали момент, когда Трамп протянул руку Путину, что привлекло внимание специалистов.

Эксперт по языку тела Пэтти Энн Вуд в интервью Newsweek отметила, что рукопожатие было "смесью почтительности, контроля и приветствия".

"Трамп улыбается, плечи отведены назад, осанка ровная. Это признаки комфорта и ожидания встречи", – пояснила эксперт.

По ее словам, момент прикосновения рук обоих лидеров оказался неожиданным. Обычно Трамп стремится доминировать и держать руку сверху, однако в этот раз президент США занял более слабую позицию.

"Трамп обычно любит держать руку сверху, но здесь, похоже, он поднял ладонь вверх. Это более слабая, более подчиненная позиция, указывающая на то, что он считает Путина более мощным", — указывает эксперт по языку тела.

Однако Вуд отметила, что Трамп не отказался от своего любимого приема, а именно резкого притягивания собеседника к себе во время встречи, что демонстрирует силу. После этого Трамп добавил еще один элемент, образовав "двойное рукопожатие" благодаря тому, что положил другую руку на руку Путина. Такой жест Вуд называет тонким знаком доминирования.

Эксперт по языку тела считает, что встреча завершилась "классическим жестом близости", когда Трамп наклонился, чтобы что-то прошептать Путину. По ее словам, в общем встреча "выглядела так, будто двое старых друзей увиделись после долгого времени".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп совершил неожиданную вещь после переговоров с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Трамп вызывает Зеленского в Вашингтон. Что стоит за планом Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости