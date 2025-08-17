Эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным

Во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обменялись рукопожатием, вызвавшим волну обсуждений в соцсетях. Эксперт по языку тела объяснила, что на самом деле скрывало это взаимодействие между обоими лидерами стран.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Анкоридже для обсуждения войны в Украине. На красной дорожке, которую американские военные постелили российскому диктатору, журналисты зафиксировали момент, когда Трамп протянул руку Путину, что привлекло внимание специалистов.

Эксперт по языку тела Пэтти Энн Вуд в интервью Newsweek отметила, что рукопожатие было "смесью почтительности, контроля и приветствия".

"Трамп улыбается, плечи отведены назад, осанка ровная. Это признаки комфорта и ожидания встречи", – пояснила эксперт.

По ее словам, момент прикосновения рук обоих лидеров оказался неожиданным. Обычно Трамп стремится доминировать и держать руку сверху, однако в этот раз президент США занял более слабую позицию.

"Трамп обычно любит держать руку сверху, но здесь, похоже, он поднял ладонь вверх. Это более слабая, более подчиненная позиция, указывающая на то, что он считает Путина более мощным", — указывает эксперт по языку тела.

Однако Вуд отметила, что Трамп не отказался от своего любимого приема, а именно резкого притягивания собеседника к себе во время встречи, что демонстрирует силу. После этого Трамп добавил еще один элемент, образовав "двойное рукопожатие" благодаря тому, что положил другую руку на руку Путина. Такой жест Вуд называет тонким знаком доминирования.

Эксперт по языку тела считает, что встреча завершилась "классическим жестом близости", когда Трамп наклонился, чтобы что-то прошептать Путину. По ее словам, в общем встреча "выглядела так, будто двое старых друзей увиделись после долгого времени".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп совершил неожиданную вещь после переговоров с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Трамп вызывает Зеленского в Вашингтон. Что стоит за планом Путина.