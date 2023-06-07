Эксперты из США назвали основную версию разрушения Каховской ГЭС

Опрошенные инженеры и эксперты по боеприпасам выразили мнение, что причиной разрушения Каховской дамбы стал взрыв внутри. Самостоятельное разрушение и атака извне хотя и возможны в теории, но есть менее правдоподобным объяснением. Об этом пишет The New York Times .

Подрыв Каховской ГЭС (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали журналистам, что имеющихся доказательств очень мало, но взрыв внутри они считают наиболее вероятным объяснением.

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По их словам, взрыв в замкнутом пространстве носит более разрушительный характер, ведь почти вся его сила направлена на конструкции вокруг. А вот внешний взрыв оказывает влияние на объект лишь небольшой частью своей силы. Для удара снаружи понадобилось бы гораздо больше взрывчатки, чем для внутреннего подрыва.

"Вы ограничены в том, сколько [взрывчатки] может нести боеголовка [ракеты]. Даже прямое попадание может не разрушить дамбу", – заявил профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам из Иллинойского университета Ник Глумак.

Он подчеркнул, что плотина – это конструкция, которая изначально рассчитана на воздействие огромных масс воды, поэтому разрушение такого крепкого объекта потребовало бы большого количества энергии.

Кроме этого, эксперты допускают и самопроизвольное обрушение дамбы, ведь она ранее подвергалась обстрелу, где обе стороны обвиняли друг друга.

Профессор инженерии в университете Мэриленда и член Национальной инженерной академии Грегори б.Бехер уверяет, что плотины иногда рушатся сами по себе, но "это выглядит подозрительно" в случае с Каховской ГЭС.

"С ноября козловые краны, открывающие и закрывающие шлюзовые ворота, почти не двигались, хотя неясно, почему они не работали. Это привело сначала к рекордно низкому уровню воды, а затем, когда зимнее таяние снегов и весенние дожди ринулись в водохранилище вверх по течению – к 30-летнему рекордно высокому уровню воды", – говорится в материале.

Спутниковые снимки показали, что большая часть проезжей части дороги исчезла. Но пока неизвестно, была ли дорога смыта потоком воды, или разрушена ли каким-то взрывом.

Эксперт заявил, что сочетание поврежденных шлюзовых ворот и наводнения может повлечь за собой отрыв нескольких створок, но вряд ли это в конце концов разорвет массивную дамбу.

Напомним, что "Комментарии" писали о главных выводах после теракта РФ на Каховской ГЭС.