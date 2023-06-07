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Эксперты из США назвали основную версию разрушения Каховской ГЭС

Эксперты не верят в версию с ракетной атакой со стороны ВСУ

сегодня, 16:19
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Автор:

Лиля Воробьева

Опрошенные инженеры и эксперты по боеприпасам выразили мнение, что причиной разрушения Каховской дамбы стал взрыв внутри. Самостоятельное разрушение и атака извне хотя и возможны в теории, но есть менее правдоподобным объяснением. Об этом пишет The New York Times .

Эксперты из США назвали основную версию разрушения Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали журналистам, что имеющихся доказательств очень мало, но взрыв внутри они считают наиболее вероятным объяснением.


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По их словам, взрыв в замкнутом пространстве носит более разрушительный характер, ведь почти вся его сила направлена на конструкции вокруг. А вот внешний взрыв оказывает влияние на объект лишь небольшой частью своей силы. Для удара снаружи понадобилось бы гораздо больше взрывчатки, чем для внутреннего подрыва.

"Вы ограничены в том, сколько [взрывчатки] может нести боеголовка [ракеты]. Даже прямое попадание может не разрушить дамбу", – заявил профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам из Иллинойского университета Ник Глумак.

Он подчеркнул, что плотина – это конструкция, которая изначально рассчитана на воздействие огромных масс воды, поэтому разрушение такого крепкого объекта потребовало бы большого количества энергии.

Кроме этого, эксперты допускают и самопроизвольное обрушение дамбы, ведь она ранее подвергалась обстрелу, где обе стороны обвиняли друг друга.

Профессор инженерии в университете Мэриленда и член Национальной инженерной академии Грегори б.Бехер уверяет, что плотины иногда рушатся сами по себе, но "это выглядит подозрительно" в случае с Каховской ГЭС.

"С ноября козловые краны, открывающие и закрывающие шлюзовые ворота, почти не двигались, хотя неясно, почему они не работали. Это привело сначала к рекордно низкому уровню воды, а затем, когда зимнее таяние снегов и весенние дожди ринулись в водохранилище вверх по течению – к 30-летнему рекордно высокому уровню воды", – говорится в материале.

Спутниковые снимки показали, что большая часть проезжей части дороги исчезла. Но пока неизвестно, была ли дорога смыта потоком воды, или разрушена ли каким-то взрывом.

Эксперт заявил, что сочетание поврежденных шлюзовых ворот и наводнения может повлечь за собой отрыв нескольких створок, но вряд ли это в конце концов разорвет массивную дамбу.

Напомним, что "Комментарии" писали о главных выводах после теракта РФ на Каховской ГЭС.


 



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/06/06/world/europe/ukraine-kakhovka-dam-russia.html
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