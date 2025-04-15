Эксперты по языку тела раскрыли, как на самом деле Трамп относится к Путину

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Ткачик Олеся
Эксперты по языку тела проанализировали первую встречу президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина. Они рассказали о впечатлении американского лидера о "сумасшедшем российском маньяке".
Путин и Трамп
Встреча состоялась в 2017 году на саммите G20 в немецком Гамбурге. Хотя на разговор было отведено всего полчаса, лидеры провели вместе более двух часов — их невозможно было развести.
По сообщениям, в ходе переговоров они обсуждали Украину, Сирию, двусторонние отношения и другие вопросы. Также говорилось о борьбе с терроризмом и кибербезопасности.
Прежде, чем перейти к закрытой части переговоров, Трамп заявил публично: "Мы ожидаем много позитивного — как для России, так и для США и всех заинтересованных сторон. Для меня честь быть здесь с вами.
В свою очередь Путин заявил, что он тоже рад личной встрече с Трампом.
Эксперт по языку тела доктор Лилиан Гласс просмотрела видео первого рукопожатия лидеров и пришла к выводу, что тогда Трамп выглядел более "доминантным".
Глас также отметила напряженность на лице Путина, потому что он не привык к тому, что другой лидер берет ситуацию под свой контроль — обычно это его роль.
На другом видео, обнародованном правительством Германии, видно, как Трамп хватает Путина за руку.
"Это демонстрация силы", — объяснила эксперт. Она добавила, что этот жест одновременно является и знаком "расположения", и сигналом, кто здесь главный.
Другая специалист по невербальной коммуникации, Патти Вуд, проанализировала еще один момент рукопожатия. Она обратила внимание на то, как Трамп положил левую руку под руку Путина и трижды ее похлопал.
Также она прокомментировала позу Трампа в ходе публичных заявлений перед встречей. По ее словам, его расслабленная, даже дерзкая поза символизировала мужество.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с тех пор ничего не изменилось, в войне против Украины Трамп обвиняет не Путина, а Зеленского.
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