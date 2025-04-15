Эксперты по языку тела раскрыли, как на самом деле Трамп относится к Путину

Эксперты по языку тела проанализировали первую встречу президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина. Они рассказали о впечатлении американского лидера о "сумасшедшем российском маньяке".

Путин и Трамп

Встреча состоялась в 2017 году на саммите G20 в немецком Гамбурге. Хотя на разговор было отведено всего полчаса, лидеры провели вместе более двух часов — их невозможно было развести.

По сообщениям, в ходе переговоров они обсуждали Украину, Сирию, двусторонние отношения и другие вопросы. Также говорилось о борьбе с терроризмом и кибербезопасности.

Прежде, чем перейти к закрытой части переговоров, Трамп заявил публично: "Мы ожидаем много позитивного — как для России, так и для США и всех заинтересованных сторон. Для меня честь быть здесь с вами.

В свою очередь Путин заявил, что он тоже рад личной встрече с Трампом.

"Я рад возможности лично встретиться с вами, господин президент. И надеюсь, как вы отметили, наш разговор даст положительные результаты", — сказал тогда кремлевский диктатор.

Эксперт по языку тела доктор Лилиан Гласс просмотрела видео первого рукопожатия лидеров и пришла к выводу, что тогда Трамп выглядел более "доминантным".

"Трамп полностью контролирует ситуацию. Их рукопожатие было очень сильным по обе стороны — настоящая демонстрация силы", — отметила она.

Глас также отметила напряженность на лице Путина, потому что он не привык к тому, что другой лидер берет ситуацию под свой контроль — обычно это его роль.

На другом видео, обнародованном правительством Германии, видно, как Трамп хватает Путина за руку.

"Это демонстрация силы", — объяснила эксперт. Она добавила, что этот жест одновременно является и знаком "расположения", и сигналом, кто здесь главный.

Другая специалист по невербальной коммуникации, Патти Вуд, проанализировала еще один момент рукопожатия. Она обратила внимание на то, как Трамп положил левую руку под руку Путина и трижды ее похлопал.

"Это выглядит необычно, но в невербальном языке число три имеет сильное символическое значение — оно говорит об искренних чувствах или истинных эмоциях. То есть, трижды похлопать — это, условно говоря, "Я поддерживаю тебя, я действительно тебя поддерживаю", — отметила эксперт.

Также она прокомментировала позу Трампа в ходе публичных заявлений перед встречей. По ее словам, его расслабленная, даже дерзкая поза символизировала мужество.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с тех пор ничего не изменилось, в войне против Украины Трамп обвиняет не Путина, а Зеленского.



