Экспосол США прокомментировал заявление Трампа о том, что у РФ есть "все карты" на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть "все карты" на переговорах, что может свидетельствовать о попытке давления на Украину.

Курт Волкер (фото из открытых источников)

Такую точку зрения высказал 24 Канала бывший посол США при НАТО и эксспецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, Москва вынуждена полагаться на поставки вооружения из КНДР и дронов "Шахед" из Ирана, поскольку собственной техники ей не хватает.

В то же время экономика России стремительно приходит в упадок из-за инфляции, высоких процентных ставок, нехватки рабочей силы и отсутствия доступа к важным компонентам. Поэтому утверждение, что у РФ есть все преимущества, выглядит сомнительным.

"Я считаю, что они тоже в затруднительном положении, и мы должны усиливать давление на них", – отметил Волкер.

По его мнению, Трамп делает подобные заявления, чтобы оказывать давление на Украину и ограничить ее запросы о помощи.

Волкер добавил, что это не тот путь, по которому должна идти Украина, однако именно такой месседж, очевидно, пытается донести американский президент.

Трамп также заявил, что Россия понимает, что ей "нет пути назад". В то же время он заверил, что у США были успешные переговоры с Москвой и ожидает, что война вскоре завершится.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп готов предложить гражданство США "очень хорошим" российским олигархам. Президент США Дональд Трамп заявил, что российские олигархи, "возможно", смогут подать заявку на получение "золотой карты" стоимостью 5 млн долларов из-за новой программы, позволяющей богатым иностранцам получить американское гражданство.

"Я знаю нескольких российских олигархов, которые на самом деле очень хорошие люди", — отметил Трамп в ответ на вопрос о возможности получения "золотой карты" россиянами.



Президент США подчеркнул, что это "вполне возможно". В то же время он добавил, что "теперь они (российские олигархи — ред.) уже не так богаты, как были раньше".