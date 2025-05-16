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Экспосолка США в Украине впервые объяснила, почему она покинула свой пост

Бриджит Бринк подала в отставку из-за Дональда Трампа. В частности

сегодня, 19:18
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Автор:
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Лиля Воробьева

Бывшая посолка Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк высказала критику в адрес внешней политики президента США в отношении Украины.

Экспосолка США в Украине впервые объяснила, почему она покинула свой пост

Бриджит Бринк (фото из открытых источников)

Бринк отметила, что признает право президента США формировать внешнеполитический курс страны. Однако, по ее словам, новая администрация с начала пребывания у власти сосредоточила свое давление не на агрессоре, а на жертве.

"Таким образом, я не могла более добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку. После почти трех десятилетий службы нашей стране я ушла в отставку с поста нашего посла в Украине", — объяснила Бринк.

Дипломатка подчеркнула, что по ее мнению, единственный путь для США сохранить свои интересы — это активная поддержка демократии и противодействие автократическим режимам.

Экспосол также отметила, что позиция Соединенных Штатов в российско-украинской войне станет сигналом как для союзников, так и для противников.

"Америка, которую я люблю, та, которой служили наши бабушки и дедушки, никогда бы не стояла в стороне и не позволила бы таким ужасам случиться. Или отказалась бы помогать нашим друзьям".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посол США в Украине досрочно уходит в отставку . Посол США в Украине Бриджит Бринк намерен досрочно уйти в отставку.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была там послом три года — это долгое время в зоне боевых действий. И, откровенно говоря, война длится слишком долго. Настоящий вопрос состоит в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое для прекращения этой войны", — говорится в заявлении представителя Госдепа.



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Источник: https://www.freep.com/story/opinion/contributors/2025/05/16/trump-ukraine-policy-russia-ambassador-resign/83648993007/
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