Экспосолка США в Украине впервые объяснила, почему она покинула свой пост

Бывшая посолка Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк высказала критику в адрес внешней политики президента США в отношении Украины.

Бриджит Бринк (фото из открытых источников)

Бринк отметила, что признает право президента США формировать внешнеполитический курс страны. Однако, по ее словам, новая администрация с начала пребывания у власти сосредоточила свое давление не на агрессоре, а на жертве.

"Таким образом, я не могла более добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку. После почти трех десятилетий службы нашей стране я ушла в отставку с поста нашего посла в Украине", — объяснила Бринк.

Дипломатка подчеркнула, что по ее мнению, единственный путь для США сохранить свои интересы — это активная поддержка демократии и противодействие автократическим режимам.

Экспосол также отметила, что позиция Соединенных Штатов в российско-украинской войне станет сигналом как для союзников, так и для противников.

"Америка, которую я люблю, та, которой служили наши бабушки и дедушки, никогда бы не стояла в стороне и не позволила бы таким ужасам случиться. Или отказалась бы помогать нашим друзьям".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посол США в Украине досрочно уходит в отставку . Посол США в Украине Бриджит Бринк намерен досрочно уйти в отставку.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была там послом три года — это долгое время в зоне боевых действий. И, откровенно говоря, война длится слишком долго. Настоящий вопрос состоит в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое для прекращения этой войны", — говорится в заявлении представителя Госдепа.

