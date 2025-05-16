Экспосолка США в Украине впервые объяснила, почему она покинула свой пост

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Лиля Воробьева
Бывшая посолка Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк высказала критику в адрес внешней политики президента США в отношении Украины.
Бриджит Бринк (фото из открытых источников)
Бринк отметила, что признает право президента США формировать внешнеполитический курс страны. Однако, по ее словам, новая администрация с начала пребывания у власти сосредоточила свое давление не на агрессоре, а на жертве.
Дипломатка подчеркнула, что по ее мнению, единственный путь для США сохранить свои интересы — это активная поддержка демократии и противодействие автократическим режимам.
Экспосол также отметила, что позиция Соединенных Штатов в российско-украинской войне станет сигналом как для союзников, так и для противников.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посол США в Украине досрочно уходит в отставку . Посол США в Украине Бриджит Бринк намерен досрочно уйти в отставку.
"Посол Бринк уходит в отставку. Она была там послом три года — это долгое время в зоне боевых действий. И, откровенно говоря, война длится слишком долго. Настоящий вопрос состоит в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое для прекращения этой войны", — говорится в заявлении представителя Госдепа.
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