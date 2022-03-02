Экспрезидент Литвы заявила, что НАТО должно воевать сейчас на стороне Украины

Экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте обратилась в соцсети к НАТО с призывом вступить в войну за Украину, которая дает отпор оккупантам, пишет "Европейская правда". Потому что санкции не помогут приостановить агрессора.



Фото иллюстративное / ВВС

Только силой и уничтожением врага можно остановить кровопролитие и наступление оккупантов, а санкций и поставки оружия недостаточно, считает политик, ведь "Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада" .

Все сторонние наблюдатели, среди которых и Запад, фактически становятся соучастниками российских оккупантов, убивающих граждан в Украине. А если они не остановят сейчас эту войну, она придет и на территории европейских стран.

"Украина просит реальной помощи, мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт — но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", — заявила Даля Грибаускайте.

Как сообщал портал, компания Nord Stream 2 AG, оператор Северного Потока 2, объявила себя банкротом из-за действия санкций. Черногория присоединилась к санкциям ЕС в полном объеме. Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекс, Ozon и многих других российских компаний. Apple приостановила свою работу в России. В компании заявили, что приостановили все продажи продуктов в России и экспорт в страну-агрессор. Apple Pay и другие услуги ограничены для россиян.

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