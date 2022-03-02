Экспрезидент Литвы заявила, что НАТО должно воевать сейчас на стороне Украины

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Козлова Альбіна
Экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте обратилась в соцсети к НАТО с призывом вступить в войну за Украину, которая дает отпор оккупантам, пишет "Европейская правда". Потому что санкции не помогут приостановить агрессора.
Фото иллюстративное / ВВС
Только силой и уничтожением врага можно остановить кровопролитие и наступление оккупантов, а санкций и поставки оружия недостаточно, считает политик, ведь "Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада" .
Все сторонние наблюдатели, среди которых и Запад, фактически становятся соучастниками российских оккупантов, убивающих граждан в Украине. А если они не остановят сейчас эту войну, она придет и на территории европейских стран.
Как сообщал портал, компания Nord Stream 2 AG, оператор Северного Потока 2, объявила себя банкротом из-за действия санкций. Черногория присоединилась к санкциям ЕС в полном объеме. Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекс, Ozon и многих других российских компаний. Apple приостановила свою работу в России. В компании заявили, что приостановили все продажи продуктов в России и экспорт в страну-агрессор. Apple Pay и другие услуги ограничены для россиян.
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