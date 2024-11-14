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Элизабет Пипко: Ее связь с СССР и возможное назначение пресс-секретарем Трампа

Назначения в команду Трампа поражают даже американцев

сегодня, 08:34
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Недилько Ксения

Элизабет Пипко – американская модель, писательница и политическая активистка, получившая широкое внимание благодаря своим взглядам на поддержку Дональда Трампа. Она также известна как основательница организации The Exodus Movement, которая сосредотачивается на привлечении еврейских избирателей к консервативной платформе. Недавно в СМИ появилось предположение, что она может быть рассмотрена как возможный кандидат на роль пресс-секретаря Трампа.

Элизабет Пипко: Ее связь с СССР и возможное назначение пресс-секретарем Трампа

Фото: elizabethpipko / Instagram

Связь с Россией

Связь Элизабет Пипко с Россией вызывает интерес, поскольку у ее семьи есть еврейское происхождение из бывшего СССР. Ее прадеды эмигрировали из Украины и Беларуси, входивших в то время в состав Советского Союза. Хотя у нее нет официальных или бизнес-связей с Россией, критики неоднократно обращали внимание на ее историю, связывая ее семейное прошлое с политической позицией. Некоторые медиа пытаются найти основу для спекуляций относительно возможных "российских интересов", однако пока нет доказательств, подтверждающих такие обвинения.

Роль пресс-секретаря Трампа

Элизабет Пипко: Ее связь с СССР и возможное назначение пресс-секретарем Трампа - фото 2

Поскольку Пипко показала себя как публичная фигура, откровенно поддерживающая политику Трампа, появились предположения о ее потенциальном участии в его администрации. Пресс-секретарь должна иметь навыки коммуникации, харизма и быть лояльной политике администрации, а также отвечать на вопросы журналистов и отстаивать позицию президента. Благодаря своим медийным навыкам и политической позиции Пипко может быть рассмотрена как личность, способная взять на себя эту роль.

Назначение Элизабет Пипко пресс-секретарем Трампа остается лишь спекуляцией, но ее медийное присутствие и открытая поддержка политики Трампа создают почву для такого сценария. В то же время наличие у нее белорусских корней может быть использовано в качестве аргумента для критики, хотя этот вопрос имеет большее отношение к личной истории, чем к политическим связям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Трамп определился с будущим генпрокурором: почему Украине теперь действительно тревожно




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