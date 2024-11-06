Эпоха Байдена продолжается: что это значит, какие могут быть сюрпризы для Украины

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Ткачик Олеся
В своей победной речи Дональд Трамп заявил о намерении остановить войны, не раскрыв никаких конкретных шагов. Это амбициозное обещание, однако остается открытым вопрос, как именно он планирует его реализовать, отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
Джо Байден
В частности, Усс отметил, что политики часто дают громкие обещания на волне победы, однако впоследствии могут отказываться от своих слов. По его словам, завершать войны – это не так просто, и нужно внимательно следить за тем, какие конкретные шаги предпримет Трамп.
По мнению эксперта, чтобы добиться мирного урегулирования, нужно прямое вовлечение США. В то же время, Вашингтон пока не стремится активно участвовать в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке, отметил Усс.
Кроме того, Иван Усс напомнил, что до 20 января президентом остается Джо Байден, и Украина может использовать это время для получения дополнительной военной помощи, возможно, даже разрешения на удары по российским объектам.
Трамп, по словам аналитика, может эффективно противодействовать странам, которые он считает угрожающими США, как это уже было в случае с Ираном, когда был ликвидирован генерал Касем Сулейман. Однако, по мнению Уса, Трампу нужно показать, что Россия так же опасна, как и ее союзники.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, по Украине, очевидно, не будут какие-либо изменения, не исключено, что может быть запущен "план Помпео" в той или иной вариации с ленд-лизом на 500 млрд и снятием ограничений на применение ракет малой дальности по России
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