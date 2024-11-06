Эпоха Байдена продолжается: что это значит, какие могут быть сюрпризы для Украины

В своей победной речи Дональд Трамп заявил о намерении остановить войны, не раскрыв никаких конкретных шагов. Это амбициозное обещание, однако остается открытым вопрос, как именно он планирует его реализовать, отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Джо Байден

В частности, Усс отметил, что политики часто дают громкие обещания на волне победы, однако впоследствии могут отказываться от своих слов. По его словам, завершать войны – это не так просто, и нужно внимательно следить за тем, какие конкретные шаги предпримет Трамп.

По мнению эксперта, чтобы добиться мирного урегулирования, нужно прямое вовлечение США. В то же время, Вашингтон пока не стремится активно участвовать в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке, отметил Усс.

Кроме того, Иван Усс напомнил, что до 20 января президентом остается Джо Байден, и Украина может использовать это время для получения дополнительной военной помощи, возможно, даже разрешения на удары по российским объектам.

"Еще до 20 января идет эпоха Байдена. Я надеюсь, что он впишет свое имя в историю как человек, который заложит основы улучшения позиции Украины. А потом уже посмотрим, что будет делать Трамп", – подчеркнул эксперт.

Трамп, по словам аналитика, может эффективно противодействовать странам, которые он считает угрожающими США, как это уже было в случае с Ираном, когда был ликвидирован генерал Касем Сулейман. Однако, по мнению Уса, Трампу нужно показать, что Россия так же опасна, как и ее союзники.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, по Украине, очевидно, не будут какие-либо изменения, не исключено, что может быть запущен "план Помпео" в той или иной вариации с ленд-лизом на 500 млрд и снятием ограничений на применение ракет малой дальности по России



