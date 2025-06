ЕС могут заставить спонсировать войну Путина в Украине: у Трампа придумали план

Американское издание The New York Times сообщает, что инвестор из США Стивен П. Линч, имеющий тесные связи с Республиканской партией и администрацией Дональда Трампа, планирует выкупить и возобновить работу газопровода "Северный поток-2" — инфраструктуры, ставшей символом энергетического давления Кремля, пишет The New York Times.

Фото: из открытых источников

Линч предложил немецким чиновникам проект, по которому американская компания получит в собственность поврежденный в 2022 году трубопровод и снова начнет поставки российского газа в Германию. Такая инициатива вызвала недоумение и беспокойство в европейских столицах, поскольку после продолжительных усилий по разрыву энергетических связей с Россией это выглядит попыткой вернуть зависимость от российского газа в другой форме.

Инвестор утверждает, что формальное владение газопроводом компанией из США поможет обойти санкции и контролировать поставки без прямого контакта с Кремлем. Однако в Брюсселе такую позицию не поддерживают, отмечая, что проблема не в собственности, а в самом факте экономической связи с Россией. Германия и ведущие страны ЕС категорически заявляют, что не разрешат восстановление "Северного потока-2". Канцлер Фридрих Мерц заверил, что сделает все возможное, чтобы воспрепятствовать запуску газопровода в любом виде. Европейская комиссия даже рассматривает вариант введения дополнительных санкций против всех действий, связанных с возобновлением проекта.

Для Украины эта ситуация особенно тревожна, ведь возобновление поставок российского газа в обход традиционных маршрутов, в частности через Украину, ослабит ее роль транзитера. Кроме того, возрождение "Северного потока-2" создаст опасный прецедент, когда интересы России снова могут вернуться на европейский энергетический рынок из-за формальных изменений собственности.

