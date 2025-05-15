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Еще не конец истории: Трамп заинтриговал своим сообщение о новом визите

После Объединенных Арабских Эмиратов Трамп говорит, что не знает, куда улетит

сегодня, 22:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не определился со своими дальнейшими действиями после завершения визита в Объединенные Арабские Эмираты. В него поступают просьбы посетить определенные локации.

Еще не конец истории: Трамп заинтриговал своим сообщение о новом визите

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на слова самого Трампа.

Во время общения с журналистами американскому президенту задали вопрос о том, какую страну он планирует посетить последующей после завершения своего ближневосточного турне, последним пунктом которого стали ОАЭ. В ответ Трамп избегал конкретики.

"Мы уезжаем завтра. Это почти как “пункт назначения неизвестен”. Нам звонят по телефону: “можете быть здесь? можете быть там?” Но, вероятно, мы возвращаемся в Вашингтон", — заявил глава Белого дома.

Ранее, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сообщал , что рассматривает возможность поездки в Стамбул для личного участия в переговорах между Украиной и Россией.

В свою очередь специальный представитель президента США в Украине Кит Келлог предполагал, что Трамп может присоединиться к переговорам только при условии, что в Стамбул прибудет и российский лидер Владимир Путин.

Однако Путин фактически отказался участвовать в диалоге с украинской стороной. Вместо себя он решил направить делегацию чиновников, уполномоченных только на технические консультации.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп впервые признал, что Путин может с ним "играть" . Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней сообщит, манипулирует ли им российский лидер Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ответ на вопросы журналистов по поводу возможной стратегии президента России и того, чувствует ли он, что Путин пытается влиять на него, передает CNN.

В то же время Bloomberg напомнил, что Трамп ранее уже выражал готовность присоединиться к мирным переговорам в Стамбуле. В то же время, по словам американского президента, пока не ясно, будет ли участвовать в них сам Путин.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-peace-talks-one-step-closer-as-zelenskyy-agrees-to-meet-putin-12541713?postid=9588296#liveblog-body
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