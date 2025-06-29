Еще один сын Трампа намекнул, что готов "легко" заменить отца в должности президента США

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что он "легко" мог бы приобщиться к политике и принять участие в выборах президента. Это уже второй сын Трампа, намекнувший на возможность заменить отца в должности президента США в 2028 году.

Эрик Трамп. Фото из открытых источников

В мае старший сын Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что может участвовать в следующих президентских выборах. Теперь эти слова повторил Эрик Трамп. В разговоре с Financial Times Эрик Трамп прямо не подтвердил, что будет баллотироваться в 2028 году, однако признал, что политическая карьера была бы для него "легкой", если он решится на этот шаг.

"Я думаю, что политический путь был бы легок, то есть, я думаю, что я мог бы это сделать. И, кстати, я думаю, что другие члены нашей семьи также могли бы это сделать", — сказал Эрик Трамп.

41-летний Эрик Трамп критически высказался по поводу действующей политической элиты США. По его словам, половина американских политиков его "совершенно не впечатляет" и что он мог бы "выполнять свою работу очень эффективно". В то же время, он отметил, что не уверен, хочет ли втягивать своих родных в сложную политическую борьбу.

Также Эрика Трампа спросили, использует ли семья Трампа фамилию отца.

"Если есть одна семья, которая не наживается на политике, то это семья Трампов", – заверил сын Трампа.

Отметим, что президент США Дональд Трамп получил 630 миллионов долларов доходов в прошлом году от ряда продуктов и лицензии своего имени для проектов в сфере недвижимости, криптовалюты, часов, гитар и библий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ответил, может ли кто-нибудь из его детей пойти в президенты.

Также "Комментарий" писали, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту людей.