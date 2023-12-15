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Еще остается шанс: какое решение принял Сенат по вопросу помощи Украине

Сенат США отложит каникулы, чтобы найти компромисс с финансированием для Украины

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей
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Сенат США отложил начало праздничных каникул, чтобы успеть проголосовать за законопроект, предусматривающий поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Еще остается шанс: какое решение принял Сенат по вопросу помощи Украине

Сенат США. Фото: из открытых источников

Представители демократов и республиканцев в Сенате США в четверг продолжили переговоры для согласования позиций по одобрению дополнительной помощи Украине и Израилю, и усилению мер по безопасности на границе.


"Мы достигаем прогресса, и Белый дом участвует, что хорошо. Все обнадеживает", – заявил журналистам сенатор Джон Тьюн, второй по должности республиканец в Сенате.

В Конгрессе США, как известно, более двух месяцев подвис в воздухе запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который предусматривает выделение в общей сложности около 61 миллиарда долларов Украине – на военную и макрофинансовую помощь.

Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократами с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы (большинство в 221 против 213). Но нужно понимать, что законодатели нижней палаты Конгресса покинули Вашингтон в четверг, чтобы начать праздничные каникулы, что делает невозможным принятие помощи до Рождества.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Штатах, несмотря на игры республиканцев в парламенте, сохраняется зыбкая надежда на принятие нового объемного пакета помощи для нашей страны. А в Брюсселе в эти дни проходит саммит глав ЕС. Каковы шансы на прорывные решения, необходимые не только нам, но и демократическому миру в целом? Почему с поддержкой Украины возникли проблемы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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