Еще остается шанс: какое решение принял Сенат по вопросу помощи Украине

Сенат США отложил начало праздничных каникул, чтобы успеть проголосовать за законопроект, предусматривающий поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Представители демократов и республиканцев в Сенате США в четверг продолжили переговоры для согласования позиций по одобрению дополнительной помощи Украине и Израилю, и усилению мер по безопасности на границе.

"Мы достигаем прогресса, и Белый дом участвует, что хорошо. Все обнадеживает", – заявил журналистам сенатор Джон Тьюн, второй по должности республиканец в Сенате.

В Конгрессе США, как известно, более двух месяцев подвис в воздухе запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который предусматривает выделение в общей сложности около 61 миллиарда долларов Украине – на военную и макрофинансовую помощь.

Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократами с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы (большинство в 221 против 213). Но нужно понимать, что законодатели нижней палаты Конгресса покинули Вашингтон в четверг, чтобы начать праздничные каникулы, что делает невозможным принятие помощи до Рождества.

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