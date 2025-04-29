«Если бы не я»: Трамп рассказал, как он уже спас Украину

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что "спасает" Украину от России, и, если бы не его помощь, Украина была бы "раздавлена". Об этом глава Белого дома заявил в интервью "The Atlantic".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Имея в виду российскую военную мощь Трамп сказал, что у Украины не было бы шансов устоять, если бы одобренная им помощь для украинцев.
Дональд Трамп напомнил, что именно он дал добро на поставки Украине противотанковых ракет Javelin, которые стали решающим моментом в противостоянии российским танкам в начале вторжения. Если бы не это оружие, война бы "закончилась за один день", уверен Трамп.
В то же время он отметил, что ему "жаль, что это (война) продолжилось", поскольку в результате погибло много людей, "гораздо больше людей, чем сообщается".
Он подчеркнул, что сейчас своим вмешательством "спасает" Украину.
При этом на замечание журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга о том, что украинцы не считают Трампа "спасителем", президент США отметил, что "они не верят, потому что у них довольно хорошая реклама".
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