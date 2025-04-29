«Если бы не я»: Трамп рассказал, как он уже спас Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что "спасает" Украину от России, и, если бы не его помощь, Украина была бы "раздавлена". Об этом глава Белого дома заявил в интервью "The Atlantic".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Имея в виду российскую военную мощь Трамп сказал, что у Украины не было бы шансов устоять, если бы одобренная им помощь для украинцев.

Дональд Трамп напомнил, что именно он дал добро на поставки Украине противотанковых ракет Javelin, которые стали решающим моментом в противостоянии российским танкам в начале вторжения. Если бы не это оружие, война бы "закончилась за один день", уверен Трамп.

"Если бы не я – я тот, кто дал им "Джавелины", которые подбили танки. Знаете, тот танковый момент был важным моментом, когда танки застряли в грязи, и я дал им огромное количество "Джавелинов". Это противотанковые ракеты. И они уничтожили все эти танки, когда те застряли в грязи. Это был важный момент, потому что, если бы эти танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева и собирались захватить Киев. Это был бы конец войны; она бы закончилась за один день", — сказал президент США.

В то же время он отметил, что ему "жаль, что это (война) продолжилось", поскольку в результате погибло много людей, "гораздо больше людей, чем сообщается".

Он подчеркнул, что сейчас своим вмешательством "спасает" Украину.

"Я действительно могу сказать, что я спасаю эту страну…. Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине", — заявил Дональд Трамп.

При этом на замечание журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга о том, что украинцы не считают Трампа "спасителем", президент США отметил, что "они не верят, потому что у них довольно хорошая реклама".

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